Süper Lig çok duruyor

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, '2024'ün Ateşiyle 2032'ye' oturumundaGazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan veGazetesi Spor Muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun sorularını yanıtladı. A Milli Takım'ın potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Montella, "EURO 2024'te güzel bir aile durumu oldu. Sonuçlar bizi çeyrek finale getirdi.Milli duygu tahsis etmeyi başardık.dedi.Süper Lig'in kalitesini nasıl bulduğuyla alakalı sorulan soruya, "Birçok ligi izliyorum. Futbol, aşağı yukarı birbiriyle aynı oluyor.Türk liginden çok daha iyi olan ligler olduğunu söyleyemem. Ortalama düzeyde gidiyor" yanıtını veren tecrübeli çalıştırıcı, "Ancak burada çok fazla oyun duraklaması oluyor.Bu da oyun kalitesini düşürüyor" ifadelerini kullandı.Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032 hakkında düşüncesi sorulan Montella, şöyle konuştu: "2032'de milli takımı çalıştırmayı umut ediyorum.2032'de 30 yaşına gelmemiş olacak ve şimdiden yatırımını yaptığımız oyuncular var; Arda, Kenan, Semih, Yasin, Deniz Gül gibi... Biz onları o turnuvada, o prime zamanında görmeyi umut ediyoruz."GELDİĞİMİZDE büyük başarılar elde ettik. Her zaman gelişmeye açık bir takımımız var. Umudum çok yüksek.SOSYAL medya kullanmıyorum.ARDA Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid'de daha çok maçta süre bulmasını diliyorum.FUTBOLCULARIN yoğun maç programından şikâyet etmelerine hak veriyorum. Haftada 3 gün oynayabiliyor. Ligi 18 takıma indirgemek yararlı olur.HAKEMLER sadece Türkiye'de değil dünyada tartışılıyor. Bu, oyunun bir parçası. Hiçbir ülkede memnun olunmuyor. Mesela Hollanda maçında büyük bir hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir faul vardı.TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Dünya Kupası hedefi hakkında konuştu. Kazancı, "Milli takım özelinde cuma günü kura çekimimiz var. Hedef, hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası'na katılmak. 2026'da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız. Mart ayında Macaristan ile oynayacağımız Uluslar Ligi'ndeki müsabakalar var. Sonrasında eleme maçları başlayacak" dedi. Türk futbolunda yaşanan tartışmalarla ilgili düşünceleri sorulan Kazancı, "Her sezon süregelen şeyler. Bunlara odaklanmamak, pozitif olmak lazım. Artık kenetlenme vakti" ifadelerini kullandı.Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Türk Telekom, Ziraat Bankası, İddaa, Türkiye Futbol Federasyonu ve Yıldız Holding ana sponsorluğunda gerçekleşirken Papara, Aksuvital, Damat Tween ve Sarıyer Kola zirvenin destek sponsorları oldu.