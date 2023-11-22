Szalai’yi geri verelim!

Hoffenheim’da bekleneni veremeyen Macar savunmacıyı menajerler F.Bahçe’ye öneriyor
Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Alman temsilcisi de Szalai'yi satınalma opsiyonu koyarak kiralamakistiyor. Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor. İstanbul'u çokseven Szalai'ninbu transferesıcak bakacağıöğrenilirkenFenerbahçe,oyuncunun formsuz oluşu sebebiylekiralama bedeli olmadanveya çok düşük bir ücretle teklifyapmayı planlıyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.