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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Szalai’yi geri verelim!

Szalai’yi geri verelim!

Hoffenheim’da bekleneni veremeyen Macar savunmacıyı menajerler F.Bahçe’ye öneriyor

Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor. İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.

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Szalai’yi geri verelim!
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