Szymanski gerçekleri

Fenerbahçe'nin sezon başındatransfer ettiği Sebastian Szymanski, performansıyla herkesi mest etmişti.Ancak Polonyalı oyuncunun son 5 maçta sessiz kalması, gol bir yana takıma asist katkısı bile verememesi transfere bağlandı.yıldız oyuncunun kafasını karıştırdığı yorumlarını da beraberinde getirdi.Szymanski'yeara transferde birçokteklif gelmiş, en ciddileri olarakSarı-lacivertli yönetimin gelen teklifleri,diyerek geriçevirmesi, Polonyalı oyuncununperformansına yansıdı.FENERBAHÇE yönetimi, takımın moralini düzeltmek için harekete geçti. İlk düşünce 14 Şubat Sevgililer Günü'nde (yarın) idmanı taraftara açık yapmak. Böyle bir buluşmanın, bozulan morallerin düzelmesi ve takıma güç vermesi için düzenleneceği bildirildi.