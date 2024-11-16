Szymanski sakatlandı!

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı bütün maçlarda forma giyen istikrar abidesi Sebastian Szymanski'den kötü haber geldi.İlk 11'de oynayacak olan 25 yaşındaki futbolcu, kadrodan çıkarıldı. Yıldız ismin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Szymanski bu sezon sarı-lacivertlilerle 19, Polonya Milli Takımı ile de 5 olmak üzere toplam 24 maçta boy gösterdi. 3 gol ve 3 asist kaydeden tecrübeli oyuncu, 1980 dakika sahada kaldı.