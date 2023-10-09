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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Szymanski ve Ferdi’ye takip

Samet YÜKSEL
Szymanski ve Ferdi’ye takip

Napoli’nin scout ekibi dün tribündeydi. İtalyan kulübü, kadrosuna katmak istediği iki futbolcu için sezon sonuna doğru paket bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak

Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Napoli'nin, bu kez hedefinde Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu var. İtalya Serie A ekibinin, bir süredir takibinde olan Sebastian Szymanski için scotularını İstanbul'a göndereceği konuşuluyordu. Ancak Çizme temsilcisinin hedefinde Szymanski'yle birlikte Ferdi Kadıoğlu'nun da olduğu öğrenildi. Napoli scoutları dün akşamki Kasımpaşa maçında tribündeki yerlerini aldı. İtalyanların sezon sonuna doğru iki futbolcu için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor.

PASLARI HEDEF ŞAŞIRMIYOR!
Osayi-Samuel'in yokluğunda Kasımpaşa maçında sağ bekte görev yapan Ferdi Kadıoğlu, çalışkanlığı ve başarılı istatistikleriyle ön plana çıktı. 2 şut denemesinde bulunan ve bunların birinde isabet sağlayan Ferdi, 4 şut pası verdi. 24 yaşındaki futbolcu, 99 kez topla buluşurken 68 pasta yüzde 92.6 isabetle oynadı. Ayrıca rakipten bir top çaldı. Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 13 resmi karşılaşmaya çıktı ve takıma 1 gol-1 asistlik katkı sağladı.



İŞTE TARTIŞILAN O POZISYON
MAÇIN 55. dakikasında topla buluşan F.Bahçeli Fred, Kasımpaşalı Ngoy'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Ngoy'a sarı kart gösterirken SABAH Spor yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyon için şu ifadeleri kullandı: "Ngoy, Fred'in bileğine kasıtlı basıyor. Net kırmızı kart."

FENERBAHÇE'DE SALGIN TEHLİKESİ!
BRIGHT Osayi-Samuel, gribal enfeksiyon nedeniyle Kasımpaşa maçında sarı-lacivertli takımı yalnız bıraktı. Teknik direktör İsmail Kartal, konuyla ilgili olarak "Birkaç oyuncumuz daha var. Bu durumla sağlık ekibimiz mücadele ediyor" açıklamasını yaptı. Kartal, Spartak Trnava karşılaşmada çok iyi bir mücadele gösteren Miguel Crespo'yu ise kadroya almayarak dinlendirdi.

DEPLASMANDA DA BÜYÜK DESTEK VAR
İç saha maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, Kasımpaşa deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran taraftarlar, Fenerbahçe'ye tezahüratlarla destek verdi

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Szymanski ve Ferdi’ye takip
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