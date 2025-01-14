Tadic’ten itiraf!

Konya'da Fenerbahçe'yi bir asist bir golle sırtlayan Tadic, karşılaşma sonrası yenilen gollere vurgu yaptı. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajdasorusu sorulan tecrübeli oyuncu,Bitiricilik olarak kendime odaklanabilirim.Önemli olan doğru kararlar verebilmek. Konya maçında da önemli olan kazanmaktı. Son iki maça bakacak olursak çok fazla şans yarattık. Dinamiğimiz iyi. Hatay'a karşı daha çok gol atabilirdik.diye konuştu.