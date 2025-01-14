Tadic’ten itiraf!

Konya'da Fenerbahçe'yi bir asist bir golle sırtlayan Tadic, karşılaşma sonrası yenilen gollere vurgu yaptı. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Neden önce şutu değil de pası tercih ediyor"
sorusu sorulan tecrübeli oyuncu, "Bazen bencil olabilirim ama bencil olduğum zaman da kariyerimde 300 asisti gerçekleştiremez olurdum.
Bitiricilik olarak kendime odaklanabilirim. Hocamız da daha fazla şut atmamı söylüyor. Ama takım arkadaşlarınızı gördüğünüzde pas atma tercihinin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz.
Önemli olan doğru kararlar verebilmek. Konya maçında da önemli olan kazanmaktı. Son iki maça bakacak olursak çok fazla şans yarattık. Dinamiğimiz iyi. Hatay'a karşı daha çok gol atabilirdik. İlk yarıda çok fazla şans bulduk. Kolay gol yememeliyiz. İlk yarı iki gol yememeliydik"
diye konuştu.