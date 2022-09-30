Takıma güveniyorum, tehlikeliyiz!

Fenerbahçe'ninKuzey Makedonyalı oyuncusu Ezgjan Alioski, Beşiktaş derbisinde takım olarak güçlü bir oyun ortaya koyacaklarını söyledi. Tecrübeli sol kanat, "Türkiye'deki ilk derbim olduğu için benim için özel. Bireysellikten ziyade kolektif anlamda yapacağımız işlere odaklıyız. Derbide hep birlikte saha içindesavaş vermemiz gerekiyor, bunu da gerçekleştireceğiz. Oynadığımız bütün maçlar zordu. Kime karşı oynarsanız oynayın takım ruhunu ortaya koymak zorundasınız. Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarımafazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takımolduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
JESUS'LA ÇALIŞMAK KEYİF VERİYOR
F.Bahçe'nin büyüklüğünü çok fazla hissettiğini ve hayallerindeki takımda olduğunu vurgulayan Alioski, Jesus'u İngiltere'de birlikte çalıştığı Bielsa'ya benzetip şu yorumu yaptı: "Her hocanın kendine has felsefesi var ve oynatmak istediği oyuna takımı inandırmaya çalışır. Çok oyuncu, harkesin oynadığı futboldan keyif alması gerekiyor. Biz keyif alıyoruz."