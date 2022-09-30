Takıma güveniyorum, tehlikeliyiz!

Fenerbahçe'ninKuzey Makedonyalı oyuncusu Ezgjan Alioski, Beşiktaş derbisinde takım olarak güçlü bir oyun ortaya koyacaklarını söyledi. Tecrübeli sol kanat,Bireysellikten ziyade kolektif anlamda yapacağımız işlere odaklıyız.bunu da gerçekleştireceğiz. Oynadığımız bütün maçlar zordu. Kime karşı oynarsanız oynayın takım ruhunu ortaya koymak zorundasınız.diye konuştu.F.Bahçe'nin büyüklüğünü çok fazla hissettiğini ve hayallerindeki takımda olduğunu vurgulayan Alioski, Jesus'u İngiltere'de birlikte çalıştığı Bielsa'ya benzetip şu yorumu yaptı: "Her hocanın kendine has felsefesi var ve oynatmak istediği oyuna takımı inandırmaya çalışır. Çok oyuncu, harkesin oynadığı futboldan keyif alması gerekiyor. Biz keyif alıyoruz."