Talisca dünden hazır!

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için mutlu haberi vermeye çok yakın. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat devrede olduğu görüşmelerde Brezilyalı 10 numara yapılan teklifi prensipte kabul etti.Sırada Suudi ekibiyle yapılacak son görüşme var. Bu hafta içinde tarafların tekrar bir araya geleceği öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin bu noktadan sonra bir sorun yaşanacağını düşünmediği öğrenildi.Tüm bunların yanı sıra Talisca da yeniden Türkiye'de forma giymeyi çok istiyor. Daha önce Beşiktaş'ta oynayan yıldız futbolcunun kendini kanıtlamayı çok istediği ve Avrupa kupalarında da sahne alma şansı nedeniyle heyecanlı olduğu kaydedildi.Bu arada tecrübeli hücum oyuncusu, ağrıları olduğu gerekçesiyle Al-Nassr'ın dün Al-Qadsiah ile oynadığı maçın kadrosuna da dahil edilmedi. Son hamlenin yapılmasının ardından Talisca, ocak ayında Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.TALİSCA'NIN sakatlığı gerekçesiyle kadroda olmadığı maçta Al-Nassr, ligde Al-Qadsiah'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, müsabakanın ardından şu açıklamayı yaptı:Onu çok aradık. Ama biz bütün halinde bir takımız. Sorunu bölüşmüyoruz. Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz.