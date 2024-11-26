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Giriş Tarihi: 26.11.2024

Talisca haftası

Fenerbahçe taraftarı, Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli formayı giymesini istiyor

Talisca haftası
Kanarya'nın transferdeki bir numaralı hedefi belli; Anderson Talisca… Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen hücum oyuncusu, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcuları Becao ve Fred'i takibe alarak taraftara yeşil ışığı çakmıştı. Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı için "5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Onun gibi bir oyuncu Avrupa'da olmalı. F.Bahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bu hafta ya da en geç Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.

PARİS'TEN GÜMÜŞ MADALYA İLE DÖNDÜ
FRANSA Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli takım kadrosunda yer alan Jean Phillippe Mateta'nın, Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibine 2021-22 sezonunun devre arasında Alman ekibi Mainz'den 11 milyon Euro bonservis bedeliyle gelmişti. Futbola Fransız ekibi Chateauroux altyapısında başlayan oyuncu sırasıyla Lyon, Le Havre, Mainz ve Crystal Palace'ta forma giydi. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta 843 dakika süre alırken 3 gol attı bir de asist yaptı.

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