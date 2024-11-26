Talisca haftası

Kanarya'nın transferdeki bir numaralı hedefi belli; Anderson Talisca… Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen hücum oyuncusu, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcuları Becao ve Fred'i takibe alarak taraftara yeşil ışığı çakmıştı. Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı içinaçıklamasıyla dikkat çekmişti. Sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bu hafta ya da en geç Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli takım kadrosunda yer alan, Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibine 2021-22 sezonunun devre arasında Alman ekibi Mainz'den 11 milyon Euro bonservis bedeliyle gelmişti. Futbola Fransız ekibi Chateauroux altyapısında başlayan oyuncu sırasıyla Lyon, Le Havre, Mainz ve Crystal Palace'ta forma giydi. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta 843 dakika süre alırken 3 gol attı bir de asist yaptı.