Talisca tamam sıra Dybala’da

10 numara bölgesinde skorer bir oyuncu peşine düşen ve Türkiye kariyerinde herkesin beğenisini kazanan Talisca ile anlaşmaya varan F.Bahçe kulübü, Al Nassr'ı da ikna etti. Ancak sarı-lacivertlilerin planı Talisca ile sınırlı değil. F.Bahçe yönetimi, yapacağı dev transferle takımı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmanın peşinde.
Sarı-lacivertlilere, menajerler aracılığı ile G.Saray'ın da gündeminde olan Dybala önerildi.
CENGİZ ÜNDER İHTİMALİ
Roma'dan ayrılması konuşulan Arjantinli yıldızın ismi sportif direktör Mario Branco'ya geldi. Sağ kanatta Tadic-İrfan-Cengiz alternatifi olan Mourinho, Dybala için kapılarını kapatmazken yönetim, Cengiz Ünder'e göre adımını atacak. Devre arasında Cengiz'i göndermek isteyen yönetim, başarırsa Dybala için vites yükseltecek.
MOURİNHO'YA BAŞARILI OPERASYON
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verilen arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho da ameliyat masasına yattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'deki safra kesesi operasyonunun başarılı geçtiği belirtilirken, "Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
DERHAL YABANCI HAKEM İSTİYORUZ
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arı-lacivertli kulüp, "Adaletsizliği yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı bir açıklama yayımladı. Türk futbolunun, TFF'nin çabalarına rağmen özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik şekilde katledildiği vurgulanan metinde şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte
ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır."
'BİZE KATLİAM YAŞATTILAR'
"Takımımızın Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. Türk futbolu bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.
Bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz."