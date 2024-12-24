Talisca tamam sıra Dybala’da

10 numara bölgesinde skorer bir oyuncu peşine düşen ve Türkiye kariyerinde herkesin beğenisini kazanan Talisca ile anlaşmaya varan F.Bahçe kulübü, Al Nassr'ı da ikna etti.Sarı-lacivertlilere, menajerler aracılığı ile G.Saray'ın da gündeminde olan Dybala önerildi.Roma'dan ayrılması konuşulan Arjantinli yıldızın ismi sportif direktör Mario Branco'ya geldi. Sağ kanatta Tadic-İrfan-Cengiz alternatifi olan Mourinho, Dybala için kapılarını kapatmazken yönetim, Cengiz Ünder'e göre adımını atacak.verilen arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho da ameliyat masasına yattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'deki safra kesesi operasyonunun başarılı geçtiği belirtilirken, "Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.arı-lacivertli kulüp, "Adaletsizliği yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı bir açıklama yayımladı. Türk futbolunun, TFF'nin çabalarına rağmen özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik şekilde katledildiği vurgulanan metinde şu ifadeler kullanıldı:ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.""Takımımızın Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.Bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz."