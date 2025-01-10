Talisca yüzde100 bitti

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat ilgilendiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşıldı. Ancak açıklama için ara transfer döneminin resmen başlayacağı 13 Ocak tarihi
bekleniyor. Al-Nasr teknik direktörü Stefano Pioli, kulüp tarafından kendisine transfer süresinde olduğu bildirilen Brezilyalı futbolcuyu Al-Akhdoud ile oynanan maçın kadrosuna almamıştı.
Sezonun ikinci yarısında
Talisca'nın maaşı sponsorlar
tarafından
karşılanacak.
Rakam
5 milyon
Euro.. Haziran ayında devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak.
İki sezon Beşiktaş forması
giyen Talisca, Süper Lig'e ve
İstanbul'a yabancı değil.