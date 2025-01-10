Talisca yüzde100 bitti

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat ilgilendiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşıldı. Ancak açıklama için ara transfer döneminin resmen başlayacağıbekleniyor.Sezonun ikinci yarısındaTalisca'nın maaşı sponsorlartarafındankarşılanacak.Rakam5 milyonEuro..İki sezon Beşiktaş formasıgiyen Talisca, Süper Lig'e veİstanbul'a yabancı değil.