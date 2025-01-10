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Giriş Tarihi: 10.1.2025

Talisca yüzde100 bitti

Talisca yüzde100 bitti
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat ilgilendiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşıldı. Ancak açıklama için ara transfer döneminin resmen başlayacağı 13 Ocak tarihi bekleniyor. Al-Nasr teknik direktörü Stefano Pioli, kulüp tarafından kendisine transfer süresinde olduğu bildirilen Brezilyalı futbolcuyu Al-Akhdoud ile oynanan maçın kadrosuna almamıştı. Sezonun ikinci yarısında Talisca'nın maaşı sponsorlar tarafından karşılanacak. Rakam 5 milyon Euro.. Haziran ayında devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak. İki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, Süper Lig'e ve İstanbul'a yabancı değil.
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Talisca yüzde100 bitti
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