Tam bir felaket!

G.Saray yarın Kayseri'yi yenerse, Kanarya zirvenin 8 puan gerisine düşecekEYÜPSPOR'UN en formda isimlerinden olan Ahmed Kutucu, dün 26. dakikada ağları sarsarken ilginç bir istatistiğe de imza attı.Bu arada bu sezon ligde attığı 7 golle de takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli oyuncu, en fazla maçın açılış golünü kaydeden isim konumunda.DAKİKA 23: Kostic'in ortasında Tadic'ten gelen top Robin Yalçın'a çarptı. Fenerbahçeli oyuncular, 'el' itirazında bulunsa da oyun aut atışıyla devam etti.DAKİKA 45: F.Bahçe'de En-Nesyri'nin golünden hemen önce İrfan Can Kahveci'nin, Caner'in yüzüne gelen müdahalesinde Eyüpspor faul bekledi ve golün iptal edilmesini istedi.DAKİKA 67: Emre Akbaba, sol ayak içiyle topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem gol öncesi Halil'in sağ kanatta Djiku'ya faul yaptığını işaret etti, gol geçerli sayılmadı.F.BAHÇE'NIN Eyüpspor karşısında 2 puan kaybetmesi sonrası taraftarlar teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olan Portekizli hoca için, "Teşekkür edip gönderin…Sezonun yarısı bitti hâlâ takımı oturtamadı" yorumları yapıldı.2-2 biten Galatasaray maçında toplam 12 kurtarış yapan Berke Özer dün Fenerbahçe karşısında da alkış aldı.Süper Lig'de bu sezon en fazla kurtarış yapan (68) ve en yüksek kurtarış yüzdesine (%80.5) sahip isim durumunda.