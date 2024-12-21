Tam bir felaket!

G.Saray yarın Kayseri'yi yenerse, Kanarya zirvenin 8 puan gerisine düşecek
TEK RAKİBİ SALAH!
EYÜPSPOR'UN en formda isimlerinden olan Ahmed Kutucu, dün 26. dakikada ağları sarsarken ilginç bir istatistiğe de imza attı. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde, Ahmed'den daha fazla maçta gol katkısı veren tek futbolcu Mohamed Salah oldu. Liverpool'un yıldızı 13 maç, Eyüpspor'un 24 yaşındaki oyuncusu ise 12 karşılaşmada katkı verdi.
Bu arada bu sezon ligde attığı 7 golle de takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli oyuncu, en fazla maçın açılış golünü kaydeden isim konumunda.
EN ÇOK TARTIŞILAN POZISYONLAR!
DAKİKA 23: Kostic'in ortasında Tadic'ten gelen top Robin Yalçın'a çarptı. Fenerbahçeli oyuncular, 'el' itirazında bulunsa da oyun aut atışıyla devam etti.
DAKİKA 45: F.Bahçe'de En-Nesyri'nin golünden hemen önce İrfan Can Kahveci'nin, Caner'in yüzüne gelen müdahalesinde Eyüpspor faul bekledi ve golün iptal edilmesini istedi.
DAKİKA 67: Emre Akbaba, sol ayak içiyle topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem gol öncesi Halil'in sağ kanatta Djiku'ya faul yaptığını işaret etti, gol geçerli sayılmadı.
FATURA MOURİNHO'YA
F.BAHÇE'NIN Eyüpspor karşısında 2 puan kaybetmesi sonrası taraftarlar teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olan Portekizli hoca için, "Teşekkür edip gönderin… Mourinho ile olmayacak, geç kalmadan yollayın..
Sezonun yarısı bitti hâlâ takımı oturtamadı" yorumları yapıldı.
KALEDE BERKE'YI GEÇEN YOK!
2-2 biten Galatasaray maçında toplam 12 kurtarış yapan Berke Özer dün Fenerbahçe karşısında da alkış aldı. Toplamda 8 fırsatta rakibe izin vermeyen 24 yaşındaki file bekçisi,
Süper Lig'de bu sezon en fazla kurtarış yapan (68) ve en yüksek kurtarış yüzdesine (%80.5) sahip isim durumunda.