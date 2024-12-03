Tam yol zirveye

düne kadar Kadıköy'de kazandığı maçlarda gol yememişti. Adana Demir (1-0), Alanya (3-0), Bodrum (2-0) ve Sivas (4-0) karşılaşmalarında kaleyi kapatan sarı-lacivertliler, 3 gol yediği Galatasaray derbisini ise 3-1 kaybetti. Dün kalesinde gol gördü ama kazanmayı bildi.Aydın, forma şansını Gaziantep FK karşısında da golle sonuçlandırdı. İlk kez 11 başladığı24 yaşındaki oyuncu,gösterdiğinde ağları buldu. Bu Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Galibiyeti şöyle yorumladı:formasıyla bu sezon ligde 8, toplamda 13 gole ulaşanBoşnak yıldız, "Kazanınca herkes üç puanı görür ama performansımızdan memnun olmamamız gerek. İlk 15 dakika iyiydik, sonrasında farklı bir görüntüye evrildik. Durum böyle olunca işler zorlaşıyor. Rakip futbolcular da yerde yatıp zaman geçiriyor. Kazandık ama şunu çok iyi biliyoruz ki geliştirmemiz gereken noktalar var" dedi.RODRIGO Becao, Mart 2023'ten (Udinese formasıyla) bu yana ilk lig golünü Gaziantep FK ağlarına gönderdi. Bu gol takımı 2-1 öne geçirirken, taraftarı da rahatlattı. Brezilyalı stoper karşılaşma sonrası golünü şöyle değerlendirdi: "Takımıma yardım ettiğim için şükrediyorum. Maçtan önce bunu hissetmiştim. Gol atmayı öz güvenim için istiyordum. Şükürler olsun ki gerçekleşti."