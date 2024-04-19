Taraftar akın etti Sami’nin hayali gerçekleşti

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Nisan'da Şanlıurfa'daki Turkcell Süper Kupa finali öncesi verdiği röportajda Fenerbahçe A Takımı'nın maça gelmeyeceğini öğrenince üzülen minik taraftar Sami Yusuf'u sarı-lacivertli kulüp, Olympiakos maçında ağırladı. Maç öncesinde F.Bahçeli oyunlarla da bir araya gelen Urfalı futbolsever, mücadeleyi tribünden izledi. Mutluluğu gözlerinden okunan Sami'nin böylece hayali gerçek oldu.
Tribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, 44 bin 861 biletin tamamını tüketirken Ülker Stadı'nda muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanlığı'na adaylığını koyan Servet Yardımcı da maçı tribünde takip etti.
Doktor Karanlık sarı kart gördü
SON dönemde sakatlıkların fazlalığı nedeniyle Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki takım doktoru Ertuğrul Karanlık, Olympiakos maçında ilginç bir şekilde cezalandırıldı. Alman hakem Tobias Stieler, mücadelenin 35. dakikasında yedek kulübesine gelerek Karanlık'a sarı kart gösterdi.
Sahalarda ender görülen bir duruma maruz kalan Fenerbahçe doktoru için taraftarlar sosyal medyada "Ertuğrul Karanlık neden sarı kart yedi acaba",
"Sarı kart gören ilk doktor olabilir" yorumları yaptılar.