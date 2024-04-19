Taraftar akın etti Sami’nin hayali gerçekleşti

Nisan'da Şanlıurfa'daki Turkcell Süper Kupa finali öncesi verdiği röportajda Fenerbahçe A Takımı'nın maça gelmeyeceğini öğrenince üzülen minik taraftar Sami Yusuf'u sarı-lacivertli kulüp, Olympiakos maçında ağırladı. Maç öncesinde F.Bahçeli oyunlarla da bir araya gelenTribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, 44 bin 861 biletin tamamını tüketirken Ülker Stadı'nda muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanlığı'na adaylığını koyan Servet Yardımcı da maçı tribünde takip etti.SON dönemde sakatlıkların fazlalığı nedeniyle Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki takım doktoru Ertuğrul Karanlık, Olympiakos maçında ilginç bir şekilde cezalandırıldı.Sahalarda ender görülen bir duruma maruz kalan Fenerbahçe doktoru için taraftarlar sosyal medyada"Sarı kart gören ilk doktor olabilir" yorumları yaptılar.