Tarihi fark bağıra bağıra geldi

Konferans Ligi'nde Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 kaybeden Fenerbahçe'de alınan skandal mağlubiyetin yankıları sürüyor. Rakibi karşısında sahadan silinen sarı-lacivertlilerde eleştiriler teknik direktör İsmail Kartal'ın üzerinde yoğunlaştı. Orta alanın ayakta kalan tek ismi İsmail Yüksek'i stoper başlatması, Tadic'i ilk kez 8 numara oynatması ve mağlup durumdayken Batshuayi-Dzeko gibi ezbere değişiklikleriyle taraftarları kızdıran 62 yaşındaki çalıştırıcının, önemli sakatlıklar olsa da elindeki kadroyu kötü kullanması tepki çekti.İsmail Yüksek defansın göbeğinde ciddi hatalar yaparken, yanındaki Yusuf Akçiçek'in de oyununu etkiledi. Rakibin merkezden gelmesine rağmen önlem almayan Kartal'ın, yorgun olan Tadic'i de kulübeye çekmemesi hataları olarak gösterildi. Risk almaktan kaçan tecrübeli çalıştırıcının, takımı 3-1 gerideyken çift forvete dönmek yerine Batshuayi'nin yerine Dzeko'yu alması, "Bu hamle bile hocanın B planı olmadığının kanıtı" yorumlarına neden oldu.Fenerbahçe, ligde pazartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Fred, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı yıldızın, Sivas'a karşı süre alacağı ve Beşiktaş derbisine yüzde 100 hazır olacağı öğrenildi. Fred'in sakatlığında sarı-lacivertlilerin orta sahasında ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.BAHÇE taraftarları, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kulüpteki pozisyonuna anlam veremedi! Emre Kartal'ın yaka kartındaki "Yardımcı antrenör" ifadesi net olarak görülürken,sorularının sorulmasına neden oldu. İddialara göre Kartal'ın oğlu, babasının yardımcısı. Bu duruma sarı-lacivertliler, sosyal medyada tepki gösterdi. 20 yaşındaki Emre'nin,BAŞKAN Ali Koç, Nordsjaelland hezimeti sonrası dün antrenmanı ziyaret edip takımla konuştu. Resmi siteden yapılan açıklamada Koç'un şunları söylediği bildirildi:takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Koç, yüksek kariyerli oyuncuların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayacaklarına inandığını söyledi."