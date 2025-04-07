Tartışılan pozisyonlar

BANZA'YA VURDU, SARI GÖRDÜ

18. dakikada Banza, topu F.Bahçeli oyunculardan kurtarıp depara başladı. Zamanlama hatası yapan Amrabat, kramponunun tabanı ile Banza'ya vurunca sarı kart gördü.

VAR İNCELEDİ, PENALTI ÇIKMADI

FRED savunmadan seken topa sert vururken top Zubkov'un omuz-kol bölgesine geldi. VAR pozisyonu inceledi ve orta hakem Mehmet Türkmen'i çağırmaya gerek görmedi, devam kararı verildi.

FAUL VERİLDİ, PENALTIYA DÖNDÜ

49'da Mustafa Eskihellaç'ın, Osayi'yi düşürdüğü pozisyonda Mehmet Türkmen faul verdi. VAR'da pozisyonun çizgi üzerinde olduğu tespit edildi ve karar penaltıya çevrildi. Bordo-mavili camiadan ise ilk faulü Osayi'nin yaptığı itirazları geldi.