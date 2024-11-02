Tecrübe mi yetenek mi?

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho planlarını yaptı… Bordo-mavilileri deplasmanda yenerek lider G.Saray ile puan farkını azaltmak isteyen sarılacivertlilerde 10 oyuncunun ismi netleşti. Mourinho'nun kararını vermediği tek bölge ise sağ kanat. Deneyimli çalıştırıcı, bu bölgede Tadic ile İrfan Can arasında seçim yapacak.Amrabat- Fred ile orta sahanın ortasını kapatmak isteyen Mourinho, önlerinde ise Sebastian Szymanski'ye formayı verecek.Manchester United maçında kırmızı kart gören ve tribüne gönderilen Jose Mourinho'ya 1 maç ceza geldi. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın 7 Kasım'da Hollanda'da Alkmaar deplasmanında oynayacağı maçta sahada olamayacak.