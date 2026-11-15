Tek çiçekle bahar gelmez

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
, dünyada atlet futbolcuların önemli hale geldiğini belirtti. Samandıra'da açıklamalar yapan Belözoğlu, "Fenerbahçe'de oyunun genetiği var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe'nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim, kalite ve tutku. Bazı maçlarda işin içine akıl girecek.
Bazı maçlarda farklı kelimeler olacak. Bunun olmazsa olmazı kalite. Ne kadar hızlanacağımızı göreceğiz.
Ümidim bunu hızlı yapmak. Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum" açıklamasını yaptı. Şu anda gündemlerinin ilk oynanacak Kocaelispor
maçı olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Gündemimiz ocakta yapacağımız hamleler ve takımın eksikleri değil. Bugün gündemimiz hamle ve Trabzonspor maçı değil. Gündemimiz tamamen Kocaelispor maçı, sonra Shakhtar maçı olacak. Ciddi şekilde takıma merhem olacak organizasyonu inşa etmemiz gerekiyor. Zamanı geldiğinde değerlendirmeler yapmamız gerekiyor.
Milli takım arası oldu, bu bir avantaj. Bazı oyuncular milli takımlara çağrılmadı, onlara ufak dokunuşlarımız olacak. Fenerbahçe'de başarı kriteri performanstır.
Kocaelispor maçına kadar takımı ne kadar hazırlayabilirim, bunun derdindeyim" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör