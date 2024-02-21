Teklifleri unut F.Bahçe’yi düşün!

Yaz ayı transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.5 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Sebastian Szymanski, sezona harika bir giriş yapmıştı. Gol ve asistleriyle takıma büyük katkı sağlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, son 7 maçta ise suskunluğa gömüldü.Ancak şampiyonluk hedefini kovalayan yönetim, oyuncuyu bırakmak istemedi.Son golünü 7 maç önce kaydeden 24 yaşındaki yıldız, formdan bir hayli düştü. Duruma el koyan teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisiyle özel bir görüşme gerçekleştirerek uyarıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.