‘Teknik adamı 7 Haziran’da açıklayacağım’

F.Bahçe Başkanı olan ve 8-9 Haziran'daki seçim için yeniden adaylığını koyan Ali Koç, dün kongre üyeleriyle bir araya geldi. Teknik direktör konusuna değinen Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi, şunun garantisini verebilirim, cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz"
dedi. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında Milan ile yollarını ayıran Stefano Pioli ve en son Celta Vigo'da görev yapan Rafael Benitez de bulunuyor.
FRED VE FERDİ KALACAK
Öte yandan sportif direktör Mario Branco ile yola devam edeceklerini de kaydeden Ali Koç, Branco'nun birkaç aydır kadro mühendisliği için çalışmalar yaptığını da aktarırken, İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi hakkında da şöyle konuştu: "Bunların hepsi olağanüstü astronomik teklif gelmediği sürece takımda muhafaza edilecektir."
Karim Benzema hakkındaki soruya ise "Benzema habari tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur" yanıtını verdi.