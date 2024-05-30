‘Teknik adamı 7 Haziran’da açıklayacağım’

F.Bahçe Başkanı olan ve 8-9 Haziran'daki seçim için yeniden adaylığını koyan Ali Koç, dün kongre üyeleriyle bir araya geldi. Teknik direktör konusuna değinen Koç,dedi. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında Milan ile yollarını ayıran Stefano Pioli ve en son Celta Vigo'da görev yapan Rafael Benitez de bulunuyor.Öte yandan sportif direktör Mario Branco ile yola devam edeceklerini de kaydeden Ali Koç, Branco'nun birkaç aydır kadro mühendisliği için çalışmalar yaptığını da aktarırken, İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi hakkında da şöyle konuştu:Karim Benzema hakkındaki soruya ise "Benzema habari tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur" yanıtını verdi.