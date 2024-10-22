Tepetaklak!

İsmail Kartal yönetiminde tarihi bir başarıya imza atarak 99 puan toplayan ancak ikinci sırada kalan
Fenerbahçe sezona fırtına gibi başlamış, sadece Süper Lig'de ilk 8 haftayı değil üst üste 19 resmi maçını kazanmıştı.
2024-25 sezonunun başında takıma dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen 'Special One' (Özel biri) lakaplı Jose Mourinho getirilirken, Kartal döneminin geçilmesi hedeflenmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 14 resmi maça çıkan Portekizli hoca 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Süper Lig'de 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 7 puan bıraktı.
ÜSTÜNLÜK ELDEN GİTTİ G.SARAY'LA FARK AÇILDI!
Süper Lig'deki 8 maçta 720 dakikanın sadece 378'ini (%52.5) skor olarak üstün geçiren Fenerbahçe, geçen sezon aynı periyotta 512 dakika (%71.1) rakiplerine kendini kabul ettirmişti.
İsmail Kartal ile 8 haftayı kayıpsız geçerek 3 puan
ortalaması tutturan sarı-lacivertliler, bu dönem 5 galibiyet- 2 beraberlik-1 yenilgiyle 2.1'de kaldı.
2023-
24'te 20 gol atıp kalesinde 3 gol gören Kanarya liderken, Mourinho'nun yönetiminde daha az gol atıp (18), daha fazla yerken (7) averajı da (11) düşüş gösterdi ve puan tablosunda G.Saray'ın 8, Beşiktaş'ın 3 ve Samsun'un 2 puan gerisine düştü.
KULÜBE VERİMSİZLEŞTİ İRFAN 'CAN'SIZLAŞTI
Mourinho, kulübeyi de verimsiz kullandı. Portekizli, 8 maçta 39 değişiklikten yalnızca 1 gol-2 asistlik katkı alabildi. Geçen sezon aynı süreçte Batshuayi, King gibi hücum silahlarıyla Kartal'ın F.Bahçesi ağları 3 kez bulurken 4 de asist üretmişti.
Kartal'la 17 gol-8 asistle kariyerinin zirvesini yaşayan İrfan Can Kahveci
, 2024-25'te Avrupa'da 2, ligde 1 kez ilk 11 yüzü gördü. 9 defa oyuna sonradan dahil olurken 2 maçta kulübeden çıkamadı. İlk 8 maçta 5 gol-1 asistle skor yükünü çeken Szymanski
geçen sezonu aratır hale gelmesine rağmen Mourinho her fırsatta memnun olduğunu ifade ettiği Polonyalı'dan vazgeçmedi ve sadece 1 asist katkısı aldı. Yeni transferlerden En-Nesyri, Cenk Tosun, Oğuz Aydın gibi isimler kulübeye hapsoldu.
KREDİ AZALDI
ORTAYA konan futbol ve alınan sonuçlar daha ekim ayında Avrupa'nın en büyük üç kupasını kazanma başarısı gösteren Mourinho'nun kredisini tüketmeye yetti. Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı. Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı.
Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.
İRFAN CAN
Geçen sezon 46 resmi maçta 18 gol- 12 asiste ulaşan 29 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 12 resmi maçta 448 dakika görevdeydi. Takıma 1 gol-1 asist katkısı verdi.
CENK TOSUN
Beşiktaş'la 47 resmi maçta 11 gol-8 asistle sezonu tamamlayan 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'de 5 maçta 58 dakika süre buldu.
SZYMANSKİ
Kartal döneminde 55 resmi maçta 13 gol- 19 asist katkısı veren Szymanski, Mourinho ile 14 resmi karşılaşmanın tamamında forma giydi ancak 1 gol-2 asistte kaldı.
OĞUZ AYDIN
38 maçta 13 gol-8 asistle oynadığı Alanya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan 23 yaşındaki sağ kanat, 3 karşılaşmada 22 dakika şans buldu.
EN-NESYRİ
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 27 yaşındaki Faslı santrfor kulübeden çıkamadı. 12 resmi maçta sadece 452 dakika süre aldı. Tek golünü Süper Lig'de 2-2 biten Göztepe müsabakasında ağlara gönderdi.