Tepetaklak!

İsmail Kartal yönetimindeFenerbahçe sezona fırtına gibi başlamış, sadece2024-25 sezonunun başında takıma dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen 'Special One' (Özel biri) lakaplı Jose Mourinho getirilirken, Kartal döneminin geçilmesi hedeflenmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Süper Lig'de 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 7 puan bıraktı.İsmail Kartal ile 8 haftayı kayıpsız geçerek 3 puanortalaması tutturan sarı-lacivertliler,2023-24'te 20 gol atıp kalesinde 3 gol gören Kanarya liderken,Mourinho, kulübeyi de verimsiz kullandı. Portekizli,Kartal'la 17 gol-8 asistle kariyerinin zirvesini yaşayan, 2024-25'te Avrupa'da 2, ligde 1 kez ilk 11 yüzü gördü. 9 defa oyuna sonradan dahil olurken 2 maçta kulübeden çıkamadı. İlk 8 maçta 5 gol-1 asistle skor yükünü çekengeçen sezonu aratır hale gelmesine rağmen Mourinho her fırsatta memnun olduğunu ifade ettiği Polonyalı'dan vazgeçmedi ve sadece 1 asist katkısı aldı. Yeni transferlerden En-Nesyri, Cenk Tosun, Oğuz Aydın gibi isimler kulübeye hapsoldu.ORTAYA konan futbol ve alınan sonuçlar daha ekim ayında Avrupa'nın en büyük üç kupasını kazanma başarısı gösteren Mourinho'nun kredisini tüketmeye yetti. Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı. Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılanFenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.Geçen sezon 46 resmi maçta 18 gol- 12 asiste ulaşan 29 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 12 resmi maçta 448 dakika görevdeydi. Takıma 1 gol-1 asist katkısı verdi.Beşiktaş'la 47 resmi maçta 11 gol-8 asistle sezonu tamamlayan 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'de 5 maçta 58 dakika süre buldu.Kartal döneminde 55 resmi maçta 13 gol- 19 asist katkısı veren Szymanski, Mourinho ile 14 resmi karşılaşmanın tamamında forma giydi ancak 1 gol-2 asistte kaldı.38 maçta 13 gol-8 asistle oynadığı Alanya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan 23 yaşındaki sağ kanat, 3 karşılaşmada 22 dakika şans buldu.Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 27 yaşındaki Faslı santrfor kulübeden çıkamadı. 12 resmi maçta sadece 452 dakika süre aldı. Tek golünü Süper Lig'de 2-2 biten Göztepe müsabakasında ağlara gönderdi.