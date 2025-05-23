Terzic F.Bahçe için mi geldi?

Kanarya'da teknik direktör Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken dün ilginç bir gelişme yaşandı. Alman çalıştırıcı Edin Terzic İstanbul'a geldi.Hatta başkan Ali Koç'un, Terzic'le bir görüşme yaptığı ifade edildi. Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23'te şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu. Finalin ardından görevden ayrılan Terzic, şu anda boşta..