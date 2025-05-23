Terzic F.Bahçe için mi geldi?

Kanarya'da teknik direktör Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken dün ilginç bir gelişme yaşandı. Alman çalıştırıcı Edin Terzic İstanbul'a geldi. 42 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertlilerin listesinde yer aldığı iddia edildi.
Hatta başkan Ali Koç'un, Terzic'le bir görüşme yaptığı ifade edildi. Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23'te şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu. Finalin ardından görevden ayrılan Terzic, şu anda boşta..