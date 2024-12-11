Tiyatro değil Hollywood filmi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulunurken G.Saraylı yöneticilerden Metin Öztürk ve Mehmet Cibara'yı sert bir dille eleştirdi. Barış Alper'e geçmiş olsun dileklerini ileten Ilıcalı, şunları söyledi: "G.Saraylı hadsiz yöneticinin kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra bizim kulübümüzü hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu F.Bahçe ile birleştirmeye çalışması...Kalkmış ve bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Sorsan konuşmaya gelmez.. Duyum ne? Söyleyen yok. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça, tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Haksızlığa isyan ediyoruz,diyorsunuz.diyoruz,da buluşuyorsunuz, yapı var.' diyorsunuz. Tiyatro değil artık. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz' diyoruz.""Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Ancak bizim futbolcularımız Trabzon'da hayati tehlike atlatırken, karşı camianın yaklaşımını biliyorsunuz."