Tosun paşa’yı Branco bitirdi

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda 13 aydır görüşüp anlaşmaya varamadığı milli futbolcu Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile el sıkıştığı ortaya çıktı.
Uzun süre siyah-beyazlılarda eski başkan Ahmet Nur Çebi yönetimiyle masaya oturan oyuncunun mukavelesi 31 Mayıs 2024'te bitmişti. 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle A Milli Takım kampında bulunan ve yeni bir görüşme yapılamayan 33 yaşındaki santrfor için F.Bahçe'nin 1 ay önce devreye girdiği ve prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.
BRONCKHORST SICAK BAKMADI
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Cenk'i ikna ettiği ve 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Kanarya'nın,
yeni santrforunu bugün ya da yarın duyurması
bekleniyor. Beşiktaş'ta Çebi yönetiminin ardından
aralık ayında göreve gelen Hasan Arat
ve ekibinin de masaya oturup orta yolu bulamadığı
deneyimli futbolcuya, yeni teknik direktör
Van Bronckhorst'un da olumlu yaklaşmadığı
kaydedildi. Cenk, Beşiktaş'tan yıllık 18 milyon TL maaş kazanıyordu.
TÜRK REKORU CENK'TE!
Almanya'da
Frankfurt altyapısında yetişen Cenk, 2011'de Gaziantepspor'a transfer olurken çıkışıyla 2014'te bedelsiz geldiği Beşiktaş'ta rekorlar kırdı. Gösterdiği performansın ardından 4 sezon sonra 22.5 milyon Euro'ya Türkiye'de dönemin en pahalı transferine imza atarak Everton'a gitti.
Beklediği gibi geçmeyen İngiltere kariyerinin ardından 2022'de tekrar yuvası gördüğü Beşiktaş'a imza atmıştı.