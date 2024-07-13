Tosun paşa’yı Branco bitirdi

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda 13 aydır görüşüp anlaşmaya varamadığıUzun süre siyah-beyazlılarda eski başkan Ahmet Nur Çebi yönetimiyle masaya oturan oyuncunun mukavelesi 31 Mayıs 2024'te bitmişti. 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle A Milli Takım kampında bulunan ve yeni bir görüşme yapılamayan 33 yaşındaki santrfor içinKanarya'nın,yeni santrforunu bugün ya da yarın duyurmasıbekleniyor. Beşiktaş'ta Çebi yönetiminin ardındanaralık ayında göreve gelen Hasan Aratve ekibinin de masaya oturup orta yolu bulamadığıdeneyimli futbolcuya, yeni teknik direktörVan Bronckhorst'un da olumlu yaklaşmadığıkaydedildi.Frankfurt altyapısında yetişen Cenk, 2011'de Gaziantepspor'a transfer olurken çıkışıyla 2014'te bedelsiz geldiği Beşiktaş'ta rekorlar kırdı. Gösterdiği performansın ardındanBeklediği gibi geçmeyen İngiltere kariyerinin ardından 2022'de tekrar yuvası gördüğü Beşiktaş'a imza atmıştı.