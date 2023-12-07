Transferin sebebi Modric

Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye gelişi bir hayli zorlu olan Livakovic, Sporx'e konuştu. Hırvat kalecinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: ". Luka Modric, "F.Bahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi zengin bir kulüp" demişti. Transferim gerçekleştiğinde milli takımdaki arkadaşlarım beni tebrik etti."Beşiktaş karşısında taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum.Volkan Demirel'le tanıştım. Onun bıraktığı mirasın ve sorumluluğun farkındayım. Şampiyonluk baskı oluşturuyor ama bu baskı bizi motive ediyor."Livakovic "Fenerbahçe taraftarına bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Umarım sezon sonunda Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu birlikte kutlarız" yanıtını verdi.İdolünün İker Casillas olduğunu söyleyen Livakovic, 2024 hedeflerini şöyle anlattı: "EURO 2024'te ülkemi gururlandırmak ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak."