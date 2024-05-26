Travmamız var suçumuz yok!

derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamındasavcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Kartal, Trabzonspor maçında yaşanan olaylardan sonra kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade etti. Kartal,dedi. Karanlık,diye konuştu. Hulusi Belgü ise, "Ali Çelikkıran şu anda söylemek istemediğim küfürler etti. Şahıs uzun saçlı olduğu için tokası ve saçı elime takıldı'' ifadesini kullandı ve suçlamaları kabul etmedi.