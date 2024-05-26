Travmamız var suçumuz yok!

G.SARAY-F.Bahçe
derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında F.Bahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın
savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Kartal, Trabzonspor maçında yaşanan olaylardan sonra kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade etti. Kartal, "O anki panik ve korku içerisinde haksız saldırıyı durdurmaya ve engellemeye çalıştım. Kimseye karşı hakaret veya tehdit içerikli söylemlerde bulunmadım"
dedi. Karanlık, "Bayrakla fotoğraf çektirirken bir kişi üzerime geldi ve bana fiziki müdahalede bulundu. Zaten bir travmamız mevcuttu. Kendisine engel olmak istediğim sırada ağzıma vurdu. İlk darbeyi alan benim"
diye konuştu. Hulusi Belgü ise, "Ali Çelikkıran şu anda söylemek istemediğim küfürler etti. Şahıs uzun saçlı olduğu için tokası ve saçı elime takıldı'' ifadesini kullandı ve suçlamaları kabul etmedi.