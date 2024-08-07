Tur eve kaldı

79 dakika aradığı gol, İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşundan geldi. Milli futbolcu, sevincini olimpiyatlarda atıcılıkta ülkemize gümüş madalya kazandıran ve rahatlığıyla ikon olan Yusuf Dikeç'le özdeşleşen hareketle yaptı. Karşılaşma sonrası, "İnşallah Kadıköy'de yeneceğiz ve turu geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşacağız" dedi.galibiyetiyle adını olimpiyatlarda yarı finale yazdıran ve Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları'nın başarısına İrfan Can Kahveci de kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, kaptan Eda'nın "Yaş 37 yolun da finalin de yarısı" paylaşımına "Yaşın hep 19" karşılığını verdi. F.Bahçe'nin heykelini diktiği Eda, "Aynı başarıyı sizden bekliyoruz" dedi. İrfan golünü attı ama bu yenilgiyi engellemedi.karşısında kalesinde iki gol görmesine rağmen Livakovic tur umudunu sıcak tutan isim oldu. Hırvat kaleci, 3'ü ilk yarıda olmak üzere toplam 5 kritik kurtarış yaptı.Mourinho, Lille yenilgisi sonrası sakatlık yaşayan ve 1 ay sahalardan uzak kalacak Brezilyalı oyuncusunu anıp, "Onu özlüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu" dediFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1'lik Lille yenilgisi sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var.Bir de 90 küsurde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik.Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz.Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir. "Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Maximin, Fransa'da 11'de sahaya çıktı. 70 dakika oyunda kalan futbolcu, yerini bir diğer yeni transfer Oğuz Aydın'a bıraktı. Oyunda kaldığı süre içinde topu alması, koruması alkış alırken futbolcu son vuruşlarda istediğini yapamadı. En-Nesyri ise 79'da Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Ancak kısa sürede beklenen golü atamadı