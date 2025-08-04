Türkiye’nin en büyüğündeyim

eyenood maçı için UEFA'ya verilecek listenin son gününde Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Nelson Semedo, kulüp televizyonuna transfer sürecini anlattı. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini belirten Portekizli sağ bek şunları söyledi:Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Mourinho gibi Portekiz'den dünya futbolunda çok önemli referans olan bir teknik direktörün burada olması da önemliydi.Opsiyonlarım arasında benim için en iyisi Fenerbahçe'ydi.Feyenoord maçında tüm takımın yüzde 100'ünü değil, yüzde 200'ünü vermesi gerek. Saha içerisinde sadece galibiyete odaklanırım. Saha dışında sakin ama içinde farklı bir Nelson oluyorum."