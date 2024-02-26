Türkiye’nin gözü VAR kayıtlarında

Süper Lig'de önceki gün F.Bahçe'nin 90+6'da kazandığı penaltı sonrası 2-1 galip bitirdiği Kasımpaşa maçında, o penaltı pozisyonu büyük tartışma başlattı. Futbol kamuoyu, gözünü yarın saat 20.00'de TFF'nin Youtube kanalından yayınlayacağı VAR kayıtarına çevirdi. İşte hakem otoritelerinin görüşleri..."Ben bu pozisyonda penaltı ya da değil diyemem. Başka görüntüsünün olmama şekli yok."Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini net göremiyoruz."VAR hakemi, sol elindekiyumruğuna değiyor diye gösteriyor..""Top soleline dokundu diye düşünüyorum.Topun kırılması var, net.Net penaltı diyemem. İspat edecek bir şeyim yok.""Fotoğrafla penaltı dersiniz.Sahadaki hakem karar vermeli. Gösterdiği açı seçimi baştan sona yanlış.""Çağlar'ın hareketi çok net faul. Hissiyat ile karar olmaz. Geldi mi gelmedi mi kanıtla bana kardeşim.Temas görüyor musun ben göremiyorum, kanıtlayamıyorum."