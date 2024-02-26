Türkiye’nin gözü VAR kayıtlarında

Süper Lig'de önceki gün F.Bahçe'nin 90+6'da kazandığı penaltı sonrası 2-1 galip bitirdiği Kasımpaşa maçında, o penaltı pozisyonu büyük tartışma başlattı. Futbol kamuoyu, gözünü yarın saat 20.00'de TFF'nin Youtube kanalından yayınlayacağı VAR kayıtarına çevirdi. İşte hakem otoritelerinin görüşleri...
ERMAN TOROĞLU:
"Ben bu pozisyonda penaltı ya da değil diyemem. Başka görüntüsünün olmama şekli yok. Çağlar'ın pozisyon öncesinde yaptığı da faul. Atlanmış.
"
AHMET ÇAKAR:
"Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini net göremiyoruz. Kanaatimce temas yok, penaltı yanlış karar.
"
DENİZ ÇOBAN:
"VAR hakemi, sol elindeki
yumruğuna değiyor diye gösteriyor. Bu kadar mikrocerrahi, 9 tane açı, burada ne var, nasıl dediğimiz bir yerde VAR'ın karışması asla kabul edilebilir değil
."
BAHATTİN DURAN:
"Top sol
eline dokundu diye düşünüyorum.
Topun kırılması var, net. VAR odasındaki hakemin, hakeme gösterebileceği en yanlış açı bu.
Net penaltı diyemem. İspat edecek bir şeyim yok."
BÜLENT YILDIRIM:
"Fotoğrafla penaltı dersiniz. Bu top bir yerden kırıldı, saçtan mı, sol el parmaktan mı, sağ kola mı sürttü.
Sahadaki hakem karar vermeli. Gösterdiği açı seçimi baştan sona yanlış."
BÜNYAMİN GEZER:
"Çağlar'ın hareketi çok net faul. Hissiyat ile karar olmaz. Geldi mi gelmedi mi kanıtla bana kardeşim. Elden gittiğini kanıtlayacak görüntün var mı?
Temas görüyor musun ben göremiyorum, kanıtlayamıyorum."