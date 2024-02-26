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Giriş Tarihi: 26.2.2024

Türkiye’nin gözü VAR kayıtlarında

Türkiye’nin gözü VAR kayıtlarında

F.Bahçe-Kasımpaşa maçında 90+6’da çalınan penaltı için hakem otoriteleri, faturayı özellikle VAR’a kesti. Yarın TFF’nin yayınlayacağı VAR kayıtları merakla bekleniyor

Süper Lig'de önceki gün F.Bahçe'nin 90+6'da kazandığı penaltı sonrası 2-1 galip bitirdiği Kasımpaşa maçında, o penaltı pozisyonu büyük tartışma başlattı. Futbol kamuoyu, gözünü yarın saat 20.00'de TFF'nin Youtube kanalından yayınlayacağı VAR kayıtarına çevirdi. İşte hakem otoritelerinin görüşleri...

ERMAN TOROĞLU: "Ben bu pozisyonda penaltı ya da değil diyemem. Başka görüntüsünün olmama şekli yok. Çağlar'ın pozisyon öncesinde yaptığı da faul. Atlanmış."

AHMET ÇAKAR: "Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini net göremiyoruz. Kanaatimce temas yok, penaltı yanlış karar."




DENİZ ÇOBAN: "VAR hakemi, sol elindeki yumruğuna değiyor diye gösteriyor. Bu kadar mikrocerrahi, 9 tane açı, burada ne var, nasıl dediğimiz bir yerde VAR'ın karışması asla kabul edilebilir değil."

BAHATTİN DURAN: "Top sol eline dokundu diye düşünüyorum.
Topun kırılması var, net. VAR odasındaki hakemin, hakeme gösterebileceği en yanlış açı bu. Net penaltı diyemem. İspat edecek bir şeyim yok."

BÜLENT YILDIRIM: "Fotoğrafla penaltı dersiniz. Bu top bir yerden kırıldı, saçtan mı, sol el parmaktan mı, sağ kola mı sürttü. Sahadaki hakem karar vermeli. Gösterdiği açı seçimi baştan sona yanlış."

BÜNYAMİN GEZER: "Çağlar'ın hareketi çok net faul. Hissiyat ile karar olmaz. Geldi mi gelmedi mi kanıtla bana kardeşim. Elden gittiğini kanıtlayacak görüntün var mı? Temas görüyor musun ben göremiyorum, kanıtlayamıyorum."
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Türkiye’nin gözü VAR kayıtlarında
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