Tutku dolu teknik adam

Jose
Mourinho'nun, Trabzon deplasmanındaki sevinci ve hakem eleştirisi dünya basınında ses getirdi:
DAiLY MAİL (İNGİLTERE):
Diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı 8 dakikalık bir tirat atmaya başladı. Sonuçtan memnun ama Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı.
THE SUN (İNGİLTERE):
Mourinho, diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı. Fenerbahçe taraftarı, Amrabat'ın attığı golün ardından bunu umursamayacak.
PLANET FOOTBALL (İNGİLTERE):
Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, hem onun Avrupa futbolunun merkezinden çekildiğinin hem de çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin işaretiydi zaten.
24SATA (HIRVATİSTAN):
Komik Mourinho, Livakovic'in kollarına koştu ve yere düştü. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı.
LE PARISIEN (FRANSA):
Jose Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı. Yaptığı konuşmada "sistem"i kınadı.
O JOGO (PORTEKİZ):
Fenerbahçe'nin galibiyet golünü 90+12. dakikada Amrabat attı ve Jose Mourinho da kutlamalara katıldı. Mourinho sevinirken ayağını bırakacaktı.
MARCA: (İSPANYA):
Galibiyet golünden sonra 'The Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı ve çılgınlık yaşandı.
Portekizli o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı.
VOETBAL KRANT (BELÇİKA):
Özel mesaj; VAR'a alışılmadık derecede sert bir şekilde saldırdı. VAR'dan duyduğu memnuniyetsizliği son derece yüksek sesle dile getirdi.
VOETBAL INTERNATIONAL (HOLLANDA):
Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikâyenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'.
Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu?. Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi.
T-ONLINE (ALMANYA):
Saf coşku: Mourinho, galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri.
MİLAN MI İSTEDİ GİTMEDİN!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçının ardından yaptığı "Böyle olduğunu bilseydim gelmezdim"
sözlerine, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve teknik direktör olarak Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın tepki gösterdi. Yalçın yorum yaptığı TV kanalında, "Hocam senin elinde daha iyi bir seçenek olsaydı buraya gelmezdin zaten. Milan falan mı istedi mesela oraya gitmedin de buraya geldin
diye ben sorarım. 'Buraya gelmezdim' cümlesi beni rahatsız etti. Fenerbahçelileri de rahatsız etmiştir. Geldiğin yer dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi, İstanbul'a geliyorsun.
Haksız mıyım bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geliyorsun. Milyonlarca taraftarı olan bir kulübe geliyorsun.
Bunun yanında milyon milyon Euro'lar alıyorsun. İstanbul'un en güzel otelinde kalıyorsun...
Zahmet olmuş demek ki buraya gelmiş. Kusura bakma diyelim o zaman hocaya"
ifadelerini kullandı.