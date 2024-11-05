Tutku dolu teknik adam

Mourinho'nun, Trabzon deplasmanındaki sevinci ve hakem eleştirisi dünya basınında ses getirdi:Diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı 8 dakikalık bir tirat atmaya başladı. Sonuçtan memnun ama Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı.Mourinho, diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı. Fenerbahçe taraftarı, Amrabat'ın attığı golün ardından bunu umursamayacak.Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, hem onun Avrupa futbolunun merkezinden çekildiğinin hem de çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin işaretiydi zaten.Komik Mourinho, Livakovic'in kollarına koştu ve yere düştü. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı.Jose Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı. Yaptığı konuşmada "sistem"i kınadı.Fenerbahçe'nin galibiyet golünü 90+12. dakikada Amrabat attı ve Jose Mourinho da kutlamalara katıldı. Mourinho sevinirken ayağını bırakacaktı.Galibiyet golünden sonra 'The Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı ve çılgınlık yaşandı.Portekizli o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı.Özel mesaj; VAR'a alışılmadık derecede sert bir şekilde saldırdı. VAR'dan duyduğu memnuniyetsizliği son derece yüksek sesle dile getirdi.Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikâyenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'.Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu?. Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi.Saf coşku: Mourinho, galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçının ardından yaptığısözlerine, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve teknik direktör olarak Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın tepki gösterdi. Yalçın yorum yaptığı TV kanalında,diye ben sorarım. 'Buraya gelmezdim' cümlesi beni rahatsız etti. Fenerbahçelileri de rahatsız etmiştir.Haksız mıyım bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geliyorsun.Bunun yanında milyon milyon Euro'lar alıyorsun.Zahmet olmuş demek ki buraya gelmiş.ifadelerini kullandı.