Üç attı yara sardı

HOŞ GELDİN LUKAKU!

Ve Belçikalı yıldız, sessizliğini 11. maçında bozdu… Sezon başında Napoli'den 6 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Lukaku dün görevi Vedat'tan devraldı. G.Antep maçı sonrası ikinci kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. 33 yaşındaki forvet, 40'ta Levent'in sert ortasında şık bir dokunuşla sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Vedat krallık yarışına ortak Fenerbahçe'de Vedat Muriqi dün 81'de Lukaku'nun yerine oyuna girdi ve 87'de skoru 3-0 olarak ilan eden golü attı. Kosovalı forvet, 12. maçında 7. golüne ulaştı. Böylece Amed'den Orban'ı (7) ve bir maçı eksik Trabzonlu Salah'ı (7) yakaladı.

PENALTIYI VERDİ, GOLÜ İPTAL ETTİ

15. DAKİKADA VAR iki kritik karara imza attı. Levent yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havadaydı. VAR kontrolü ile penaltı geçerlilik kazandı. Greenwood'un vuruşu kaleciden döndü ancak İrfan Can Kahveci topu ağlara gönderdi. VAR bir kez daha devreye girdi. İrfan Can'ın içeri erken girdiği tespit edildi ve gol iptal oldu.

GEÇERSİZ HAT-TRİCK

İRFAN Can Kahveci dün önce Greenwood'un kaçırdığı penaltıda topu ağlara gönderdi ancak VAR'dan iptal oldu. 47'de bir kez daha fileleri sarstı fakat VAR'dan izleme uyarısı geldi. Gol öncesi Baran Ali'ye faul yapıldığı tespit edilince İrfan'ın sevinci bir kez daha yarım kaldı. 52'de yine golünü attı ama ofsayta yakalandı. Milli futbolcu, üst üste 3 maçta gol atma şansını da kaçırdı. Eyüpspor müsabakasında 1 gol-2 asist, Rize karşılaşmasında 1 golle oynamıştı.

1.5 YIL SONRA SAHAYA ÇIKTI

Mert Hakan Yandaş 1.5 yıl (569 gün) sonra sahaya döndü. Son resmi karşılaşmasını 28 Mart 2025'te oynayan ve aldığı bahis cezasını tamamlayan Mert, 77'de İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör