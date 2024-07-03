Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarılacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı sezon öncesi kampını değerlendirdi.tanımak için iyi bir kamp oldu.Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan oldukça çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak.Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz.takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama umarım maaşları ödeyebilirler.Bizim zaten çok fazla oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz.takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır.Sakin olmamız gerekiyor. Eminim istediğimiz şeyleri de bu süre içerisinde yapacağız.ÇAĞLAR Söyüncü'nün takımda kalmasından çok memnunum. Çok sevdiğim, hoşuma giden özellikleri var. Kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim fakat bu mümkün olmadı. O, benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini çok iyi biliyorum. Atletico Madrid'in pek çok opsiyonu vardı ama kulübümüz gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Çağlar da burada kalmak için çok uğraştı. Takımımıza iyi bir stoper kazandırdık.BURADAKI negatif şeylerden biri, yemeklerin çok güzel olması. Ben normalde kendime iyi bakan biriyim, burada iki kat iyi bakmam gerekiyor çünkü yemekler gerçekten çok güzel.