Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarılacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı sezon öncesi kampını değerlendirdi. Kulüp televizyonuna konuşan Portekizli teknik adam şunları söyledi:
BİRBİRİMİZİ
tanımak için iyi bir kamp oldu. Bir hafta boyunca hiçbir hata olmadı.
Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan oldukça çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.
TRANSFERDE
duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak. Şu anda çalıştığımız kadro içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Muhtemelen birçoğu sezon hazırlıkları bittiğinde A takımda olmayacak.
Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz.
TRANSFERLE ŞAMPİYONLUK OLMAZ
BAZI
takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama umarım maaşları ödeyebilirler. Çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Bizler ihtiyacımız olan, istediğimiz profilleri belirledik.
Bizim zaten çok fazla oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren tahmin ediyorum bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız.
HIÇBIR
takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsınız ki böyle bir kupa yok zaten.
Sakin olmamız gerekiyor. Eminim istediğimiz şeyleri de bu süre içerisinde yapacağız.
ÇAĞLAR'I DAHA ÖNCE ROMA'YA İSTEMİŞTİM
ÇAĞLAR Söyüncü'nün takımda kalmasından çok memnunum. Çok sevdiğim, hoşuma giden özellikleri var. Kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim fakat bu mümkün olmadı. O, benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini çok iyi biliyorum. Atletico Madrid'in pek çok opsiyonu vardı ama kulübümüz gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Çağlar da burada kalmak için çok uğraştı. Takımımıza iyi bir stoper kazandırdık.
BURADAKI negatif şeylerden biri, yemeklerin çok güzel olması. Ben normalde kendime iyi bakan biriyim, burada iki kat iyi bakmam gerekiyor çünkü yemekler gerçekten çok güzel.