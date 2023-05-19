Usta&Çırak gerilimi

Jesus ile Arda Güler arasında iki kez gerilim yaşandı. Portekizli hoca, oyuncusunu iki pozisyonda ikaz ederken genç futbolcu ise Jesus'a el-kol hareketleri ile tepki gösterdi.
JESUS: NORMAL BİR UYARIYDI
JESUS, Arda ile yaşadığı tartışma için şu açıklamayı yaptı: "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadeceona taktik ve teknik konulardauyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışarıdan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel birdurum olmadı. Normal biruyarı yaptım. En iyi oyunlarındanbirini oynadı."