Usta&Çırak gerilimi

Jesus ile Arda Güler arasında iki kez gerilim yaşandı. Portekizli hoca, oyuncusunu iki pozisyonda ikaz ederken genç futbolcu ise Jesus'a el-kol hareketleri ile tepki gösterdi.JESUS, Arda ile yaşadığı tartışma için şu açıklamayı yaptı: "Arda konusu özel bir durum değil.Maçın yoğun duygularını yaşarken dışarıdan yanlış anlaşılabiliyor.