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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Usta&Çırak gerilimi

MUSTAFA NACAR
Usta&Çırak gerilimi
Jesus ile Arda Güler arasında iki kez gerilim yaşandı. Portekizli hoca, oyuncusunu iki pozisyonda ikaz ederken genç futbolcu ise Jesus'a el-kol hareketleri ile tepki gösterdi.

JESUS: NORMAL BİR UYARIYDI
JESUS, Arda ile yaşadığı tartışma için şu açıklamayı yaptı: "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışarıdan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir uyarı yaptım. En iyi oyunlarından birini oynadı."

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Usta&Çırak gerilimi
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