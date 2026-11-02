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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Valencia’nın gözü Vedat’ta

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Valencia’nın gözü Vedat’ta
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AZİZ YILDIRIM yönetiminin ilk transferi olan ve küme düşen Mallorca'dan 15.5 milyon Euro bonservisle alınan Vedat, son 3 lig maçında formayı Lukaku'ya kaptırdı. Alanya maçında son 9, G.Saray ve Göztepe karşılaşmasındaysa son 7 dakika süre alan 32 yaşındaki Kosovali yıldıza, İspanya'dan talip çıktı. Geçen sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol atan ve 25 gollü Mbappe'ye geçilen Vedat'ı Valencia istiyor. Fichajes.net'in haberine göre ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen Valencia'nın listesinde Vedat Muriqi'nin yanı sıra Roma'dan Bologna'ya kiralanan Artem Dovbyk ve Tottenham forması giyen Richarlison da bulunuyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Valencia’nın gözü Vedat’ta
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