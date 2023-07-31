Valencia’nın siftahı yok!

sezon Süper Lig'de gol kralı olarak Fenerbahçe'den Brezilya Ligi ekibi İnternacional'e transfer olan Enner Valencia yeni takımında umduğunu bulamadı. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, İnternacional formasıyla çıktığı 4 karşılaşma da gol sevinci yaşayamadı. Toplam 307 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi.2 takımlarından Hertha Berlin'i çalıştıran Pal Dardai, Düsseldorf maçında üç oğluna da görev verdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Marton Dardai'nin yanı sıra Palko Dardai 30. dakikada, Bence Dardai ise 78. dakikada oyuna girdi. Dardai kardeşlerin aynı anda sahada yer alması, futbol tarihine "Bir ilk" olarak not düşüldü. Mücadeleyi Düsseldorf 1-0'lık skorla kazandı.