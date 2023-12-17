Var bir hayalimiz

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu averajla 12 puan ile lider tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Oynanan 6 maçın 5'inde rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, gözünü finale dikti...Tecrübeli çalıştırıcı, Spartak Trnava maçının hemen ardından sıcağı sıcağına oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.Futbolcularına güvenini vurgulayan 62 yaşındaki teknik adam,derken,vurgusuyla oyuncularına hedef gösterdi. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak.Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'nioldu. Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek..Bahçe, son 5 sezon baz alınarak yapılan ülke puanı klasmanında, Türk kulüpleri içinde en fazla puan toplayan takım oldu.Onu, 8.875 puanla Galatasaray takip ediyor. Klasmanda üçüncü sırada 6.800 puanlı Başakşehir, dördüncü basamakta ise 3.750 puanlı Beşiktaş yer aldı. Sivas, 3.500 ile listede 5. sırada kalırken, Trabzon da 2.600 puanla 6. basamakta bulunuyor.