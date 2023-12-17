Var bir hayalimiz

Farklı kazanılan Spartak Trnava karşılaşmasından sonra soyunma odasında oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı, “Hayal edin ve inanın. Atina’daki Ayasofya Stadı’nda final oynayacağız” dedi
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu averajla 12 puan ile lider tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Oynanan 6 maçın 5'inde rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, gözünü finale dikti... Hemligde hem de Avrupa'dabaşarı hedefleyen teknikdirektörİsmailKartal'ınaklında ise29 Mayıs'taAtina'dakiAyasofya Stadyumu'ndaoynanacakfinal var. Tecrübeli çalıştırıcı, Spartak Trnava maçının hemen ardından sıcağı sıcağına oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.
RAKİP 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Futbolcularına güvenini vurgulayan 62 yaşındaki teknik adam, "Potansiyelve yetenek olarak finaligörebilecek bir kadroyasahibiz" derken, 'Hayaledin ve inanın' vurgusuyla oyuncularına hedef gösterdi. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu karşılaşmalarıise 7-14 Mart tarihlerindeoynanacak.
3. FAVORİ KANARYA
Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığıen yüksek üçüncütakım (%9) oldu. Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi. Öteyandan sarı-lacivertliyönetim, ocak ayındaön libero ve stopertakviyeleriylegüçlü olan oyununudaha da iyi bir halegetirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.
EN ÇOK PUAN F.BAHÇE'DEN F.Bahçe, son 5 sezon baz alınarak yapılan ülke puanı klasmanında, Türk kulüpleri içinde en fazla puan toplayan takım oldu. 2019-20 ve 2020-21sezonlarında Avrupa'da olmayan,2021-22'de ise 1.400 puanalan sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunu ise 4.200 puanlanoktaladı. İçinde bulunduğumuz2023-24'te F.Bahçe, şu anadek 4.000 puanı hanesine yazdırdıve toplam 9.600 puanlazirveye kuruldu. Onu, 8.875 puanla Galatasaray takip ediyor. Klasmanda üçüncü sırada 6.800 puanlı Başakşehir, dördüncü basamakta ise 3.750 puanlı Beşiktaş yer aldı. Sivas, 3.500 ile listede 5. sırada kalırken, Trabzon da 2.600 puanla 6. basamakta bulunuyor.