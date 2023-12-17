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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Var bir hayalimiz

Samet YÜKSEL
Var bir hayalimiz

Farklı kazanılan Spartak Trnava karşılaşmasından sonra soyunma odasında oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı, “Hayal edin ve inanın. Atina’daki Ayasofya Stadı’nda final oynayacağız” dedi

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu averajla 12 puan ile lider tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Oynanan 6 maçın 5'inde rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, gözünü finale dikti... Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın aklında ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak final var. Tecrübeli çalıştırıcı, Spartak Trnava maçının hemen ardından sıcağı sıcağına oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

RAKİP 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Futbolcularına güvenini vurgulayan 62 yaşındaki teknik adam, "Potansiyel ve yetenek olarak finali görebilecek bir kadroya sahibiz" derken, 'Hayal edin ve inanın' vurgusuyla oyuncularına hedef gösterdi. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu karşılaşmaları ise 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

3. FAVORİ KANARYA
Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu. Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında ön libero ve stoper takviyeleriyle güçlü olan oyununu daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.

EN ÇOK PUAN F.BAHÇE'DEN
F.Bahçe, son 5 sezon baz alınarak yapılan ülke puanı klasmanında, Türk kulüpleri içinde en fazla puan toplayan takım oldu. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa'da olmayan, 2021-22'de ise 1.400 puan alan sarı-lacivertliler, 2022- 23 sezonunu ise 4.200 puanla noktaladı. İçinde bulunduğumuz 2023-24'te F.Bahçe, şu ana dek 4.000 puanı hanesine yazdırdı ve toplam 9.600 puanla zirveye kuruldu. Onu, 8.875 puanla Galatasaray takip ediyor. Klasmanda üçüncü sırada 6.800 puanlı Başakşehir, dördüncü basamakta ise 3.750 puanlı Beşiktaş yer aldı. Sivas, 3.500 ile listede 5. sırada kalırken, Trabzon da 2.600 puanla 6. basamakta bulunuyor.

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