Veda vakti

yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Dominik Livakovic'e İspanya'dan iki ciddi talip çıktı. Sevilla ve Real Betis, Hırvat eldiven için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den büyük umutlarla transfer edilen Livakovic, zaman zaman gösterdiği performansla beğeni toplasa da istikrar yakalayamadı.Bu arada yeni kaleci arayışına da başlayan Fenerbahçe, Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren David de Gea'yı kıskaç altına aldı. 34 yaşındaki kaleci ile görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.