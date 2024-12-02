Ver Osayi’yi al Fati’yi

Fenerbahçe için El Gol Digital'den önemli bir iddia geldi. İspanyol haber sitesi, Barcelona'nın kadroda düşünmediğiBarça, 2021-22 sezonunda kontratını 5 yıl uzatarak 30 Haziran 2027'ye kadar revize ettiği 2002 doğumlu oyuncuya karşılık Osayi'yi istedi.Fati, sonradan oyuna dahil olduğu bu maçlarda kısa süreler aldı ve toplamda 158 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan