Ver Osayi’yi al Fati’yi

Fenerbahçe için El Gol Digital'den önemli bir iddia geldi. İspanyol haber sitesi, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati'yi isteyen sarı-lacivertlilere kulübün Sportif Direktörü Deco'nun farklı bir teklifte bulunduğunu yazdı.
Barça, 2021-22 sezonunda kontratını 5 yıl uzatarak 30 Haziran 2027'ye kadar revize ettiği 2002 doğumlu oyuncuya karşılık Osayi'yi istedi. Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olan Ansu Fati, bu sezon 4'ü La Liga, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta görev aldı.
Fati, sonradan oyuna dahil olduğu bu maçlarda kısa süreler aldı ve toplamda 158 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi ise kız arkadaşı Londra'da çalıştığı için İngiltere'den gelecek tekliflere sıcak bakıyor.