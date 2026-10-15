Villa’nın 6’nda kaldı!

34 YIL SONRA HEZİMET

Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe, 34 yıl sonra en farklı yenilgisini aldı. Kalesinde yarım düzine gol gören sarı-lacivertliler, daha önce Kasım 1992'de Sigma Olomouc'a evinde 7-1 mağlup olmuştu. O maçtan bu yana Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyeti yaşadı.



UTANÇ VERİCİ

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar farklı yenilgi sonrası öz eleştiri yaptı: "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Utanç verici bir sonuç aldık. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık. En kısa zamanda toparlanmamız gerekiyor."



GREENWOOD YOKLARI OYNADI

Manchester United formasıyla son karşılaşmasına Ocak 2022'de çıkan ve taciz suçlamalarıyla ülkeye veda eden Mason Greenwood o tarihten bu yana bir İngiliz takımına karşı forma giymemişti. 4 yıl sonra Aston Villa karş-ı sına çıkan 25 yaşındaki oyuncu etkisiz futboluyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, Aston Villa taraftarları da oyuncuyu ıslıkladı.

SKORU UNUTUP ALANYA'YA DÖNMELİYİZ!

VILLA PARK'TA Fenerbahçe'yi destekleyen 1800 taraftar 2-0'a kadar takıma büyük destek verdi. Adeta Aston Villa taraftarını susturdu. Ancak farklı yenilgi sonrası önce "İstifa Kartal" sesleri yükseldi. Ardından "Formanızı çıkarın, çekin gidin" diyerek tempo tutuldu. Kadıköy'de 1-1 biten Roma beraberliği sonrası istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın geri döndürdüğü İsmail Kartal dünkü farklı yenilgi sonrası şunları söyledi: "Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hatası yapmamak gerekiyor. Yapınca cezalandırıyorlar. Ben ve ekibime bu sonuç büyük bir ders oldu. Ama şu da bir gerçek ki iki gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bu skoru unutup Alanyaspor karşılaşmasına konsantre olmalıyız. Farklı yenilgi nedeniyle tüm taraftarlarımızdan özür dileriz."



KÖTÜ TESADÜF

F.Bahçe'nin 7-1'lik Sigma Olomouc yenilgisinde İsmail Kartal futbolcu olarak sahadaydı. 30 Kasım 2023'teki 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetinde Kartal teknik direktördü ve dün 6-0'lık yenilgi yine Kartal'a yazdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör