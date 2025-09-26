Volkan Demirel dönüyor sıra Aykut Kocaman’da!

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi kadar Samandıra'daki atmosfer de masada. Göreve gelir gelmez ilk teşhisini Samandıra olarak koyan Başkan Sadettin Saran, buradaki düşük enerjili ve moralsiz havayı değiştirmek için harekete geçti. "Samandıra'da ölü toprağı var" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koyan Saran, futbolcuların aile ortamında motivasyonu yüksek bir atmosferde buluşması gerektiğini düşünüyor. Yıllarca Fenerbahçe kalesini koruyan ve hem karakteri hem de liderliğiyle camiada büyük saygı gören Demirel'e futbol operasyonlarında yöneticilik teklifi götürüldü. Teklife sıcak bakan 43 yaşındaki eski kaptan, Samandıra'nın yeniden ayağa kaldırılmasında kilit rol üstlenecek. Bu arada Tedesco'nun görevine son verilmesi halinde camianın efsane ismi Aykut Kocaman takımın başına geçecek. 60 yaşındaki Kocaman, en son 2021'de Başakşehir'i çalıştırmıştı