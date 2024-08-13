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Giriş Tarihi: 13.8.2024

Ya dev kalacak ya veda edecek

Ya dev kalacak ya veda edecek
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara 15 sezondur kalamayan Fenerbahçe, bugün kritik bir rövanşa çıkacak… Fransa'da 2-1 yenildiği Lille karşısında sarı-lacivertlilere 2 farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı yenerse maç uzayacak. Beraberlik ise rakibi play-off'a taşıyacak. Bu turda rakip Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibi olacak. Elenen takım, yolculuğuna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fenerbahçe, 20.00'de başlayacak ve İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği maçta Kadıköy'e ve taraftarına güveniyor. Avrupa kupalarında seyircisi önünde son 15 maçın 13'ünü kazanan Kanarya, bu süreçte 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Saint-Maximin bu geceki maça özel hazırlanıyor. Oyuncu, rakibin sağ kanadını teknik ekiple analiz ederken rakibin üzerine giderek kart veya fauller aldırmaya çalışacak. İlk maçta öne çıkan Tiago Santos için özel önlem alınacak. Sağ kanatta oynayan yetenekli oyuncunun bindirmelerine hem Ferdi Kadıoğlu hem de sol stoper oynayacak Oosterwolde kademelerle destek verecek.

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Ya dev kalacak ya veda edecek
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