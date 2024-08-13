Ya dev kalacak ya veda edecek

Şampiyonlar
Ligi'nde gruplara 15 sezondur kalamayan
Fenerbahçe, bugün kritik
bir rövanşa çıkacak… Fransa'da 2-1 yenildiği
Lille karşısında sarı-lacivertlilere 2 farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı yenerse maç uzayacak. Beraberlik ise rakibi play-off'a taşıyacak.
Bu turda rakip Slavia
Prag-Union SG eşleşmesinin galibi olacak.
Elenen takım, yolculuğuna Avrupa Ligi
gruplarından devam edecek. Fenerbahçe,
20.00'de başlayacak ve İspanyol hakem
Jose Maria Sanchez'in yöneteceği maçta
Kadıköy'e ve taraftarına güveniyor.
Avrupa kupalarında seyircisi önünde son 15 maçın 13'ünü kazanan Kanarya, bu süreçte 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Saint-Maximin bu geceki maça özel hazırlanıyor. Oyuncu, rakibin sağ kanadını teknik ekiple analiz ederken rakibin üzerine giderek kart veya fauller aldırmaya çalışacak. İlk maçta öne çıkan Tiago Santos için özel önlem alınacak. Sağ kanatta oynayan yetenekli oyuncunun bindirmelerine hem Ferdi Kadıoğlu hem de sol stoper oynayacak Oosterwolde kademelerle destek verecek.