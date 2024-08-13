Ya dev kalacak ya veda edecek

Ligi'ndeFenerbahçe, bugün kritikbir rövanşa çıkacak… Fransa'da 2-1 yenildiğiLille karşısında sarı-lacivertlilereBu turda rakip SlaviaPrag-Union SG eşleşmesinin galibi olacak.Elenen takım, yolculuğuna Avrupa Ligigruplarından devam edecek. Fenerbahçe,20.00'de başlayacak ve İspanyol hakemJose Maria Sanchez'in yöneteceği maçtaKadıköy'e ve taraftarına güveniyor.Avrupa kupalarında seyircisi önündeSaint-Maximin bu geceki maça özel hazırlanıyor. Oyuncu, rakibin sağ kanadını teknik ekiple analiz ederken rakibin üzerine giderek kart veya fauller aldırmaya çalışacak. İlk maçta öne çıkan Tiago Santos için özel önlem alınacak. Sağ kanatta oynayan yetenekli oyuncunun bindirmelerine hem Ferdi Kadıoğlu hem de sol stoper oynayacak Oosterwolde kademelerle destek verecek.