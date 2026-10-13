Yabancı değiller

Aston Villa deplasmanında Kanarya'nın en önemli kozlarından biri Marco Asensio olacak. İspanyol yıldız, 2024- 25 sezonunun ikinci yarısında Paris Saint- Germain'den kiralık olarak transfer olduğu İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı. Premier Lig'de 13 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Asensio, Şampiyonlar Ligi'nde de Villa formasıyla sahne aldı. Aston Villa, Marco Asensio'nun performansından memnun kalmasına rağmen yıldız futbolcuyu kadrosunda tutamadı. Premier Lig temsilcisinin eski futbol operasyonları yöneticisi Monchi, transferin mali nedenlerle gerçekleşmediğini açıkladı. Fransız basını, Villa'nın PSG'ye 15 milyon Euro'luk teklif sunduğunu, Paris ekibinin ise 20 milyon Euro istediğini yazdı. Taraflar arasındaki fark kapanmayınca İspanyol yıldızın rotası Fenerbahçe oldu. Şimdi Asensio, kendisini takımda tutmak isteyen ancak transferini bitiremeyen Aston Villa'ya sarı-lacivertli formayla rakip olacak.



ASTON VİLLA'YI SEVİYOR

ASTON Villa maçında İsmail Kartal'ın santrfor tercihi merak konusu. Tecrübeli hoca, Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku arasında bir seçim yapacak. Fiziksel açıdan iyi bir seviyeye gelen Belçikalı yıldız, Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle öne çıkıyor. Ayrıca kariyeri boyunca Aston Villa'ya karşı oynadığı 10 Premier Lig maçında 9 gol-2 asistlik performans sergilemiş olması da dikkat çekici. 33 yaşındaki oyuncu bu performansı West Bromwich, Everton ve Chelsea formalarıyla yaşadı. Aston Villa'ya karşı 10 kez kadroda oldu, 7 maça 11 başladı. 3'ünde sonradan oyuna girdi. Sadece 2 karşılaşmayı boş geçerken, 8 maçta klasını konuşturdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör