Yabancı VAR devam etmeli!

Kulüpler Birliği dün İstanbul'da 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Süper Lig ekipleri fikir alışverişinde bulunurken, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç zirvenin ardından şu açıklamaları yaptı:

VAR konusunda genel kanaat, yabancı VAR'ın devam etmesi ve belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılar, bizim talep ettiğimize uzak bazı isimler olduğunu konuştuk. Yabancı VAR bence devam etmeli. Bize göre fayda sağladı.

GENÇ Türk hakemler… Federasyonumuzun, taze kan, gençler diye düşüncesi var. Kronikleşmiş insanların sistemden uzaklaşması lazım. Hepimizin hata olduğunda niyet sorgulamadığımız bir ortama gelmemiz gerekiyor.

YAŞ KRİTERİ İÇİN 5 YILLIK PLAN



SÜPER Lig A.Ş.'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu ama o zaman yeterli değildi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan; çıkan ve düşen takımlar.

TÜRK futbolunun biraz daha Batı'ya yakın yönetilmesi konusunda adımımızı atmış olduk. Kulüpler, 149 takımın faydalı olmadığını düşünüyor.

FUTBOLCU uygunluk kuralını da konuştuk. Genel olarak iyi planlanmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Bize bir 5 yıllık plan sunulsun ve herkes planını ona göre yapsın. Yabancı kuralından genelde herkes memnun. 2003-2004 doğumlu oyuncu kuralı var. Bunun tek sezonluk olmaması gerektiğini federasyon ile görüşeceğiz.



MAHKEMEDEN KARAR: TAHKİM'E KARIŞAMAYIZ

MERKEZ Hakem Kurulu, 28 Ağustos 2024'te, bu sezon görev alacak klasman hakem ve gözlemci listelerini açıklamıştı. Hakemler Bahattin Şimşek, Serkan Tokat, Süleyman Abay ve Burak Şeker gibi isimlerin de içinde bulunduğu 17 kişi, görevden el çektirildikleri için itiraz etmiş ancak Tahkim Kurulu, 4'e 3 oyla bu başvuruyu reddetmişti. Bu durum üzerine hakem ve gözlemciler, konuyu hukuka, TFF statüsüne, MHK talimatlarına ve Tahkim Kurulu'nun emsal kararlarına açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi ise TFF Tahkim Kurulu'nun kararının adli yargı yerinde görülmesine olanak bulunmadığını belirterek itirazları reddetti. "Davaların, HMK'nin 114. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde öngörülen yargı yoluna caiz olması dava şartı gerçekleşmediğinden ayrı ayrı reddine karar verilmiştir" denildi. Bu hakem ve gözlemcilerin geri dönüş yolu kapandı.