Yakalarsan TUTA’rsın!

En büyük ihtiyacı olarak gördüğü stoperin sağı için Lucas Silva Melo ya da tanınan adıyla Tuta'yı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, tüm mesaisini sol stopere yoğunlaştırmıştı. Ancak Eintracht Frankfurt'tan gelen bir yazıyla büyük şok yaşadı. Alman ekibi, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinin yükseltilmesini istedi. Bu da planların bozulmasına neden oldu.

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

Taraflar, 10 milyon Euro artı bonuslarla 12 milyon Euro'ya anlaşmış, oyuncunun pazartesi günü sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelmesi planlanmıştı. Frankfurt, istediği bonservis bedelini 14 milyon Euro'ya çıkardı. Bu talep karşısında şaşkınlık yaşayan sarı-lacivertli yönetim, Alman kulübü ile yeni bir görüşme yapacak.





RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, bugün B.Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak. Şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın (bugün) oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz" dedi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı B.Dortmund'u 22.30'da ağırlayacak Frankfurt, puan durumunda 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Dordmund 25 puanla 10'uncu durumda.



KİMDİR?

25 yaşındaki Tuta, stoper pozisyonunda oynuyor, ancak sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Fiziksel olarak hazır, düzenli oynayabilen bir yapıya sahip ve kariyerinde ciddi bir sakatlık sorunu yaşamadı. Tekniği ve çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor ancak agresiflik seviyesi zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor. Henüz Brezilya Milli Takımı'nda forma giymeyen oyuncu, gelecekte milli takıma seçilme potansiyeline sahip görünüyor.