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Park'ta bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray'dan Roland Sallai ve Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu tartıştı. Abdülkerim Bardakcı ile de Archie Brown birbirine girdi. Bu iki oyuncu maç sonu kırmızı kart gördü.
Mert Hakan Yandaş da görev yapan polislerle tartışma yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde olaylara karışan isimlerin 5 ila 10 maç arasında ceza alması gündemde.
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Mete Efendioğlu - Editör