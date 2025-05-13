Yapbozu çok istikrarı yok

Ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'nin kadro istikrarsızlığı sonunu getirdi. Takımdaki geleceği belirsiz olan ve oynattığı futbolla eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho, her maçta en az 3 futbolcu değiştirerek ligin en kararsız hocası olarak ilk sırada yer aldı. Portekizli çalıştırıcı, özellikle savunmayı ve sistemi sürekli değiştirdi ve bir düzen tutturmadı. 3'lü formasyonu 12 kez tercih ederken 4'lü düzeni 21 defa kullanarak takımı yapboz tahtasına çevirdi. Ligde 33 karşılaşmanın sadece yüzde 51'inde aynı defans tandemi ya da triosuyla sahadaydı.

TARAFTARLARIN GÖZÜNDE KREDİSİNİ TÜKETTİ

Savunmada ikili olarak en çok Çağlar-Djiku'yu 6 kez yan yana oynatırken sakatlanmadan önce Becao-Çağlar'ı 3 maçta kullandı. Dijku-Samet ile Djiku-Becao tandemi de 2'şer defa birlikteydi. Bu oyuncularla F.Bahçe, 13 maçta kalesini tam 5 kez gole kapattı. Üçlüde ise Mert-Skriniar-Çağlar ve Skriniar-Yusuf-Çağlar 2'şer müsabakada yan yana ter döktü. Tüm eleştirilere rağmen bildiğinden vazgeçmeyen teknik direktör Mourinho, taraftarın gözünde de kredisini tüketti.