Yapıyı bırak takıma bak!

: F.Bahçe, genç bir takıma yenildi. Mourinho, "Türkiye Ligi'ni kim izlesin" demişti. AZ Alkmaar maçı sonrası taraftarlar, "Bu F.Bahçe'yi kim izlesin" yorumu yaptı. Siz ne dersiniz?takımın fizik kondisyonu yetersiz. Orta sahanın performansı iyi değil. Fred düşüş yaşıyor. İsmail çok formsuz. Szymanski koşuyor ama üretemiyor. Amrabat da ön liberoda idare ediyor. Dzeko belli bir yaşa geldi.Mourinho'nun son yaptığı değişiklikler mantığımla bağdaşmıyor. 3 santrfora dönüyorsun, Tadic oyundan düşmüş, diğer görev yerlerinde değişiklik oluyor, takım nasıl pozisyon bulacak?F.Bahçe'nin Avrupa'da play-off'a kalacağına inanıyorum. Ligde ise mücadele devam eder.Alkmaar maçının hem oyuncular hem de Mourinho bazında mazereti olamaz. Çoluk çocuk koca takımı denize döktü.F.Bahçe takımı için alarm zili bu maç değil. Çünkü öncesi de var. Bu görüntü ilk defa olsa, yorgunluk, Trabzonspor galibiyetinin rehaveti, motivasyon gibi şeyler söylerdik ama Twente'de de aynısı oldu, kazandıkları Saint-Gilloise maçında da.İlk yarının ortasına gelindi, takımda formda oyuncu yok. Mourinho kendisini ciddi şekilde sorgulamalı. Türkiye Ligi hakkında söylediklerine katılıyorum. Oradaki anlam, hakem kararlarının yanlış olmasında. Takımın bu halinden Fenerbahçeliler de şikâyetçi ama ligimizde sonuçları belirleyen, hakemlerin kullandıkları takdir hakları ve takımlara göre değişmesi. Bu ikisini aynı anda yargılarsak yanlış yaparız.yenilgi hiçbir şeyin sonu değil.. Ama Fenerbahçe'de zemin çok kaygan! Kazan hep kaynıyor! Yönetim sürekli kavga halinde.Böyle bir ortamda futbolcular nasıl huzur bulacak! Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yaş ortalaması 23 olan AZ Alkmaar'a yenilmesi ve ders alması normal mi?Mourinho önce bunları anlatmalı... Sonra Türk futbolunu analiz eder! Fenerbahçe bir kere 'yapıyı' bir kenara atıp takıma bakmalı artık.. Hem yönetimi hem de teknik adamı.Yoksa ne lig ne Avrupa bu şekilde yürümez. Taraftar haklı. "Avrupa'da ne yapısı var" diyorlar. Maçtan sonra kimse konuşmadı mesela, Ali Koç, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı nerede?