Yapıyı bırak takıma bak!

SORU
: F.Bahçe, genç bir takıma yenildi. Mourinho, "Türkiye Ligi'ni kim izlesin" demişti. AZ Alkmaar maçı sonrası taraftarlar, "Bu F.Bahçe'yi kim izlesin" yorumu yaptı. Siz ne dersiniz?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Mantığımla bağdaşmıyor
Fenerbahçe'de
takımın fizik kondisyonu yetersiz. Orta sahanın performansı iyi değil. Fred düşüş yaşıyor. İsmail çok formsuz. Szymanski koşuyor ama üretemiyor. Amrabat da ön liberoda idare ediyor. Dzeko belli bir yaşa geldi. Tadic kaliteli ve yetenekli bir oyuncu ama devamlılığı yok. Maximin de topla kavga ediyor.
Mourinho'nun son yaptığı değişiklikler mantığımla bağdaşmıyor. 3 santrfora dönüyorsun, Tadic oyundan düşmüş, diğer görev yerlerinde değişiklik oluyor, takım nasıl pozisyon bulacak? F.Bahçe'nin AZ Alkmaar karşısında ikinci yarıdaki görüntüsü tamamen fiziksel yetersizlik. 23 yaş ortalamalı rakip, temposuyla bu yarıya ağırlık koydu.
F.Bahçe'nin Avrupa'da play-off'a kalacağına inanıyorum. Ligde ise mücadele devam eder.
GÜRCAN BİLGİÇ
Alarm zilleri çalıyor
AZ
Alkmaar maçının hem oyuncular hem de Mourinho bazında mazereti olamaz. Çoluk çocuk koca takımı denize döktü. Sahada F.Bahçe'yi yendiler, taktik tahtasında da Mourinho'yu.
F.Bahçe takımı için alarm zili bu maç değil. Çünkü öncesi de var. Bu görüntü ilk defa olsa, yorgunluk, Trabzonspor galibiyetinin rehaveti, motivasyon gibi şeyler söylerdik ama Twente'de de aynısı oldu, kazandıkları Saint-Gilloise maçında da. Teknik heyetin baskı yediğinde kırılan organizasyonu çoktan düzeltmesi gerekiyordu.
İlk yarının ortasına gelindi, takımda formda oyuncu yok. Mourinho kendisini ciddi şekilde sorgulamalı. Türkiye Ligi hakkında söylediklerine katılıyorum. Oradaki anlam, hakem kararlarının yanlış olmasında. Takımın bu halinden Fenerbahçeliler de şikâyetçi ama ligimizde sonuçları belirleyen, hakemlerin kullandıkları takdir hakları ve takımlara göre değişmesi. Bu ikisini aynı anda yargılarsak yanlış yaparız.
MURAT ÖZBOSTAN
Kötü zamanda kimse konuşmuyor!
Bu
yenilgi hiçbir şeyin sonu değil.. Ama Fenerbahçe'de zemin çok kaygan! Kazan hep kaynıyor! Yönetim sürekli kavga halinde. Teknik adamın ve yöneticilerin ağzında ya Galatasaray var ya da Türk futbolu.
Böyle bir ortamda futbolcular nasıl huzur bulacak! Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yaş ortalaması 23 olan AZ Alkmaar'a yenilmesi ve ders alması normal mi? Bir savunma böyle kötü goller yer mi? Hocanın yaptığı değişiklikler normal mi?
Mourinho önce bunları anlatmalı... Sonra Türk futbolunu analiz eder! Fenerbahçe bir kere 'yapıyı' bir kenara atıp takıma bakmalı artık.. Hem yönetimi hem de teknik adamı. Jose Mourinho gitmek istiyorsa da gitsin.
Yoksa ne lig ne Avrupa bu şekilde yürümez. Taraftar haklı. "Avrupa'da ne yapısı var" diyorlar. Maçtan sonra kimse konuşmadı mesela, Ali Koç, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı nerede? Kimse bir şey demeyecek mi? Umut tükenirse her şey biter. Taraftara güven verilmeli...