Yaptın yine yaparsın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda tarihinin en kritik rövanşlarından birine çıkıyor… Sarı-lacivertliler, baskılı oynamasına rağmen deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez coşkulu taraftarı önünde konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadeledeFenerbahçe ilk maçta ortaya koyduğu oyun, Kadıköy'de dolu taraftarlar önüne çıkacak olması ve 15 yıl önceki tarihi rövanşın ışığında çeyrek final umudunu sıcak tutuyor. Takımın Sevilla'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkacağına inanan sarı-lacivertli taraftarlar,Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu'nin, Sevilla maçında yaşadığı sakatlıktan sonra yapılan tetkiklerdetespit edildiğini ve oyuncunun operasyon geçireceğini duyurdu. Lincoln'ün sahalara dönmesinin 4 ayı bulması beklenirken, 24 yaşındaki futbolcu ekstra bir gelişim kat edip, dönüşünü hızlandırmazsa sezonu kapatmış olacak.Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve sezonu kapatan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak. Ara transferde kadroya katılan