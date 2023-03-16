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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Yaptın yine yaparsın

Yaptın yine yaparsın

Kanarya; 2008 yılında Devler Ligi'nde Kadıköy'de 3-2 devirdiği rakibine rövanşta 3-2 yenilmiş, penaltılarda Sevilla'ya üstünlük kurarak çeyrek finale yükselmişti. Şimdi gözler Kadıköy'de... İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde kazanıp çeyrek final biletini almak istiyo

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda tarihinin en kritik rövanşlarından birine çıkıyor… Sarı-lacivertliler, baskılı oynamasına rağmen deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez coşkulu taraftarı önünde konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadelede Kanarya, 2-0'ı bulursa maç uzatmalara gidecek, 3 farklı galibiyette turu geçecek. Beraberlik ve tek farklı galibiyetler ile yenilgiler, Sevilla'nın işine yarayacak. Fenerbahçe ilk maçta ortaya koyduğu oyun, Kadıköy'de dolu taraftarlar önüne çıkacak olması ve 15 yıl önceki tarihi rövanşın ışığında çeyrek final umudunu sıcak tutuyor. Takımın Sevilla'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkacağına inanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın biletlerini tüketti. Maç dolu tribünler önünde oynanacak.

2008'DE NE YAŞANMIŞTI?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.

LİNCOLN SEZONU KAPATTI
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin, Sevilla maçında yaşadığı sakatlıktan sonra yapılan tetkiklerde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun operasyon geçireceğini duyurdu. Lincoln'ün sahalara dönmesinin 4 ayı bulması beklenirken, 24 yaşındaki futbolcu ekstra bir gelişim kat edip, dönüşünü hızlandırmazsa sezonu kapatmış olacak.

OOSTERWOLDE'YE FORMA ŞANSI
Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve sezonu kapatan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak. Ara transferde kadroya katılan Jayden Oosterwolde şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

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