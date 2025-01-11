Yeni hedef Lucumi

Ara transfer döneminde 2 stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Kevin Danso'dan vazgeçti. Lens Kulübü'nün işi ağırdan almasından dolayı rest çeken sarı-lacivertliler, arayışlarını yeni bir yöne çevirdi ve Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'yi listesine aldı. Yönetimin, oyuncunun mali şartları üzerinde araştırma yaptığı ve kısa süre içinde kulübüyle temasa geçeceği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcunun güçlü fiziği ve oyun kurma becerisinin yüksek olması da Kanarya'nın bu transferde iştahını artırıyor.

KULÜBÜNDE YILLIK 1 MİLYON EURO PARA KAZANIYOR

Bu transfer sürecini Bologna'yı yakından takip eden Corriere di Bologna muhabiri Alessandro Mossini, SABAH Spor'a anlattı. 26 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Mossini şu ifadeleri kullandı: "Lucumi, Bologna'da yaklaşık 1 milyon Euro maaş alıyor. Bu rakam F.Bahçe için yüksek gelmeyebilir ama Bologna'nın oyuncunun geleceği hakkında tavrı belirleyici olacak. Edindiğim bilgiler, kulübün şu an için Lucumi'yi satmayı düşünmediği yönünde. Ancak oyuncu ayrılmakta ısrarcı olursa en az 20 milyon Euro bonservis beklerler. Lucumi'yi yakından takip eden birkaç Avrupa kulübü de bulunuyor."



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