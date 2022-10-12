Yeni kontratla psikolojik destek

Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor…Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı. Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağınadiyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi. Sarı-lacivertli yönetim deolan milli kalecisinin kafasını rahatlatmak için harekete geçti. 500 bin TL aylık kazancı olan, Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek ve en önemlisi de yurt dışından gelecek teklifler için kapı açık tutulacak.Bu arada tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.Avrupa Ligi B Grubu'nda averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, İstanbul'da 2-0 yendiği AEK Larnaca'yı deplasmanda da mağlup ederse grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantileyecek.Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.geçmeyen'in yanı sıra, Güney Kıbrıs'a götürülmedi.se idman eksiğine rağmen geniş kadroda yer aldı.Larnaca teknik direktörü, "Fenerbahçe maçını 3 puandan fazla bir şey için, adadaki herkesin gururu için oynuyoruz" dedi. Futbolcuise "Bu maçın tarihini ve ne anlama geldiğini öğrendik. Gururumuz için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı