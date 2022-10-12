Yeni kontratla psikolojik destek

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli kaleciye, 4 yıllık yeni anlaşma sunulacak. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncunun Avrupa yolu açık tutulacak
Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor… Son 4 resmimaçında kalesini gole kapatanancak Karagümrük karşılaşmasında4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı. Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böylemaçlar' diyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmesi 30 Haziran2023 itibariyle bitecek olan milli kalecisinin kafasını rahatlatmak için harekete geçti. 500 bin TL aylık kazancı olan, Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek ve en önemlisi de yurt dışından gelecek teklifler için kapı açık tutulacak. Yönetim, bu hamleyle Altay'ınkafasını rahatlatmayı hedefliyor. Bu arada tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
LARNACA'YI YEN GRUPTAN ÇIK
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, İstanbul'da 2-0 yendiği AEK Larnaca'yı deplasmanda da mağlup ederse grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantileyecek. Avrupa Ligi'nde busezon grup liderleri,son 16 turuna direktolarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.
HASTA BATSMAN KAFİLEDE YER ALDI
SAKATLIKLARI geçmeyen Luan Peres,Willian Arao, MertHakan Yandaş veJoshua King'in yanı sıra kas ağrısı olanZajc, Güney Kıbrıs'a götürülmedi. Soğukalgınlığı nedeniyledün sabah İstanbul'dayapılan son çalışmayakatılmayan Batshuayiise idman eksiğine rağmen geniş kadroda yer aldı.
LUIS OLTRA: ÜÇ PUANDAN FAZLA
AEK Larnaca teknik direktörü Jose LuisOltra, "Fenerbahçe maçını 3 puandan fazla bir şey için, adadaki herkesin gururu için oynuyoruz" dedi. Futbolcu RobertoRosales ise "Bu maçın tarihini ve ne anlama geldiğini öğrendik. Gururumuz için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı