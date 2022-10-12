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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Yeni kontratla psikolojik destek

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yeni kontratla psikolojik destek

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli kaleciye, 4 yıllık yeni anlaşma sunulacak. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncunun Avrupa yolu açık tutulacak

Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor… Son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı. Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böyle maçlar' diyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek olan milli kalecisinin kafasını rahatlatmak için harekete geçti. 500 bin TL aylık kazancı olan, Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek ve en önemlisi de yurt dışından gelecek teklifler için kapı açık tutulacak. Yönetim, bu hamleyle Altay'ın kafasını rahatlatmayı hedefliyor. Bu arada tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

LARNACA'YI YEN GRUPTAN ÇIK
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, İstanbul'da 2-0 yendiği AEK Larnaca'yı deplasmanda da mağlup ederse grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantileyecek. Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

HASTA BATSMAN KAFİLEDE YER ALDI
SAKATLIKLARI geçmeyen Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra kas ağrısı olan Zajc, Güney Kıbrıs'a götürülmedi. Soğuk algınlığı nedeniyle dün sabah İstanbul'da yapılan son çalışmaya katılmayan Batshuayi ise idman eksiğine rağmen geniş kadroda yer aldı.

LUIS OLTRA: ÜÇ PUANDAN FAZLA
AEK Larnaca teknik direktörü Jose Luis Oltra, "Fenerbahçe maçını 3 puandan fazla bir şey için, adadaki herkesin gururu için oynuyoruz" dedi. Futbolcu Roberto Rosales ise "Bu maçın tarihini ve ne anlama geldiğini öğrendik. Gururumuz için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı

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Yeni kontratla psikolojik destek
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